Carabinero disparó a hombre que lo intentó agredir con cuchillos en una vivienda en Coronel: permanece en riesgo vital

Un carabinero disparó un hombre que intentó agredirlo con dos cuchillos en medio de un procedimiento en la comuna de Coronel, región del Biobío.

El sujeto de 35 años se encuentra grave y con riesgo vital tras ser impactado por un disparo en el abdomen.

Este hecho sucedió al interior de un domicilio del sector Villa Bicentenario, en un procedimiento por violencia intrafamiliar.

Una mujer de 39 años denunció ser víctima de agresiones por parte de su cónyuge, quien se encontraba parapetado al interior de la vivienda.

Cuando los funcionarios intentaron detenerlo, el imputado por homicidio frustrado a carabinero y violencia intrafamiliar, se abalanzó contra un cabo primero con la intención de agredirlo con las armas cortantes.

Es por esto que el uniformado usó su arma fiscal e hirío al hombre en el abdomen.

El sujeto permanece en estado grave y con riesgo vital en el hospital San José de Coronel.

El mayor de la Cuarta Comisaría de Coronel, Cristián Merino, informó que el hombre tiene antecedentes policiales por diversos delitos tales como lesiones menos graves, homicidios y amenazas.

La Fiscalía de flagrancia instruyó la incautación del arma del uniformado involucrado, mientras que el imputado quedó apercibido al artículo 26 del Código Procesal Penal, que significa, a la espera de ser citado por el tribunal.

