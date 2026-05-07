Carabinero dio muerte a un extranjero en situación irregular que atacó con un cuchillo a funcionario en Antofagasta

Un operativo policial en la ciudad de Antofagasta culminó con la muerte de un ciudadano extranjero. El individuo, que mantenía un estatus migratorio irregular, fue abatido por efectivos de Carabineros tras agredir con un cuchillo a uno de los uniformados presentes en el lugar.

El origen del despliegue, de acuerdo a los antecedentes entregados por TVN, se debió a una alerta por violencia intrafamiliar. Por este motivo, el personal policial se trasladó específicamente hasta una vivienda ubicada en la calle María Eugenia López, emplazada en la zona norte de la capital regional.

Al llegar al inmueble, los efectivos se encontraron con un sujeto que, presuntamente, se encontraba agrediendo físicamente a su madre. En ese instante, el individuo irrumpió desde el interior de la propiedad portando un arma blanca, con la cual logró lesionar en una mano a uno de los policías. Ante esta agresión, un segundo funcionario procedió a utilizar su arma de servicio para repeler el ataque.

Producto de los disparos percutados por el carabinero, el atacante perdió la vida en el mismo sitio del suceso. Se reiteró que el fallecido correspondía a una persona de nacionalidad extranjera que no contaba con sus papeles de residencia al día dentro del territorio nacional.

Con el fin de esclarecer con exactitud la dinámica de este fatal episodio, equipos especializados de las policías junto a representantes del Ministerio Público se encuentran desarrollando diversas pericias investigativas en el sitio donde ocurrió el enfrentamiento.

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