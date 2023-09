Capturan en Coquimbo a hombre que estuvo con joven abogada el día que fue hallada muerta al interior de motel en Quintero

Felipe Olivares Ossio, el hombre que acompañaba a la joven abogada Valentina González Heresmann el día en que fue encontrada muerta al interior de una cabaña del motel El Duende, en Quintero, fue detenido en la región de Coquimbo.

No obstante, la captura de este sujeto no está relacionada al caso que involucra a la profesional que falleció a los 27 años, sino que tiene que ver con diversas órdenes vigentes en su contra, debido al incumplimiento de medidas cautelares.

Así lo explicó la Fiscalía Regional de Valparaíso a través de un comunicado, en el que exponen que "corresponden a otras causas y dicen relación con el incumplimiento de medidas cautelares decretadas y falta de comparecencia a audiencias".

Cabe hacer presente que las órdenes de detención vigentes en contra de Felipe Olivares han sido emanadas desde el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

De igual forma, desde el Ministerio Público informaron que su captura se gestó en la región de Coquimbo, por lo que su control de detención se realizó en el Juzgado de Garantía de la capital regional, donde se decretó su ingreso a prisión preventiva.

En primera instancia, personal de Gendarmería trasladó al hombre que estuvo en el motel de Quintero junto a Valentina González el día de su muerte hasta la cárcel de Huachalalume, sin embargo, durante las próximas horas será derivado hasta una unidad penitenciaria de la región de Valparaíso, donde cumplirá la medida cautelar.

Respecto al caso que involucra a la joven abogada de 27 años, desde la Fiscalía Regional de Valparaíso señalaron que se le tomó declaración al imputado en Coquimbo, pero que "revisado el contenido de estas declaraciones, no proporcionan elementos que justifiquen modificar la situación procesal de Olivares en la referida causa".

Vale recordar que la investigación por la muerte de la profesional en el motel «El Duende» se encuentra vigente a la fecha, pero aún en carácter de desformalizada.

En ese sentido, una de las últimas informaciones relacionadas a esa causa fue la entregada por una trabajadora sexual de Coquimbo, identificada con las iniciales D.R.A., quien manifestó luego de un encuentro con Felipe Olivares que él le confesó que fue quien mató a Valentina González al interior del motel quinterano. "Me dice: 'mi familia tiene cualquier poder, por eso yo estoy en la calle' (…) Él me dijo: 'no, si yo ando arrancando de los pacos porque maté a una hueona en el motel de El Duende’“, habría sido la declaración de la mujer en un cuartel de la PDI en la Cuarta Región.

