Capturan a tres bandas dedicadas al robo de vehículos: Los móviles eran posteriormente trasladados a Bolivia

La Fiscalía Regional de Tarapacá y la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) encabezaron un masivo operativo que permitió desarticular tres organizaciones criminales dedicadas al robo violento y sustracción de vehículos, los cuales eran trasladados a Bolivia e intercambiados por dinero o drogas.

El procedimiento contó con la participación de más de 250 funcionarios policiales de diversas unidades del país, quienes allanaron 31 inmuebles ubicados en Iquique, Alto Hospicio, así como en las regiones Metropolitana y de Coquimbo.

Tras el operativo, se logró la detención de 16 personas, entre ellas blancos investigativos y otros sujetos vinculados directamente a las agrupaciones delictuales.

La fiscal Trinidad Steinert señaló que “tras una investigación exhaustiva, se logró acreditar la participación de los imputados en múltiples delitos de robo de vehículos, muchos de ellos cometidos con violencia o intimidación, en diferentes regiones del país, particularmente en Tarapacá, Metropolitana y Coquimbo”.

“El modus operandi consistía en trasladar los vehículos robados a través de pasos fronterizos no habilitados hacia Bolivia, utilizando a los denominados ‘chuteros’, quienes los llevaban rápidamente para su comercialización o intercambio por sustancias ilícitas, incluso siendo ofrecidos abiertamente a través de redes sociales”, explicó la persecutora.

La investigación permitió determinar que una de las bandas participó en al menos 16 robos de vehículos cometidos en la región de Tarapacá desde 2023 a la fecha.

En tanto, otra agrupación fue responsable de al menos 7 robos de vehículos 4x4 en la región Metropolitana, los cuales eran trasladados al norte del país bajo la modalidad de clonación vehicular. Estos automóviles eran ingresados a territorio boliviano por pasos no habilitados, siendo intercambiados por dinero o bienes de origen ilícito.

La tercera organización operaba en Iquique y Alto Hospicio, utilizando la modalidad de “falso pasajero” en la aplicación de transporte InDrive. Sus integrantes creaban cuentas ficticias para solicitar viajes, y una vez en contacto con el conductor, lo intimidaban con armas de fuego o armas blancas para sustraer el vehículo y otras pertenencias.

Las diversas diligencias realizadas permitieron identificar a los imputados y concretar los allanamientos, además de incautar tres armas de fuego, vehículos, más de un kilo y medio de marihuana, $5 millones en efectivo, 16 notebooks y el rescate de un mono capuchino que se encontraba en uno de los domicilios intervenidos.

