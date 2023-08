Captan a hombre apuntando y disparando a aves desde un balcón en Algarrobo: acusado asegura que pistola es de aire comprimido

Temor e indignación causó una acción efectuada por un vecino de Algarrobo, el cual fue grabado apuntando y disparando un arma –aparentemente de fuego– en contra de las aves que volaban por los alrededores del edificio en el que reside.

La polémica situación ocurrió el domingo en horas de la tarde, cuando otro vecino captó a este hombre, identificado como Antonio, de 69 años, apuntando y disparando, acción que desconcertó tanto a quien grababa como a los cibernautas que vieron el video publicado posteriormente en las redes sociales.

El hecho fue denunciado por una organización ambientalista de Algarrobo, que presentó la totalidad de los antecedentes ante Carabineros, los cuales iniciaron una serie de diligencias y antecedentes, que reportaron después ante el Ministerio Público.

Desde la policía uniformada indicaron que concurrieron al domicilio del denunciado para obtener su identidad: "Se aprecia claramente a un hombre apuntando con un elemento con similares características a las de un arma, a las aves que volaban por alrededor de su departamento", señaló el capitán Freddy Parra.

Cabe hacer presente que de momento no existen registros ni de personas ni de animales heridos producto de los disparos percutados por el hombre.

El hombre denunciado explicó a Meganoticias que "le dije a mi mujer que fuera a Carabineros a avisar lo que estaba sucediendo y vinieron, vieron el arma, me pidieron mi cédula de identidad, revisaron mis antecedentes penales y me dijeron: 'No se preocupe, acá no hay delito; no hay un pájaro muerto, nada'".

De igual forma, aseguró que su pistola es de aire comprimido, por lo que realizó una simulación de lo que hizo el domingo en el balcón: "Esto es lo que yo hacía. ¿Qué estoy disparando? Nada, pero si yo veo eso mismo (el video), también pienso mal, pienso que hay una persona que les está disparando a los pájaros, pero lo que (en realidad) estaba haciendo era sacarle el aire (al arma)", concluyó.

