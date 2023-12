Caos total en el INE de Valparaíso: trabajadores denuncian desde falsificaciones de firmas hasta reiterados casos de maltrato laboral

Cansados de los malos tratos e irregularidades al interior del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en la región de Valparaíso, funcionarios de la entidad decidieron hacer públicas una serie de denuncias a través de la tribuna de Puranoticia.cl.

Se trata de hechos que dicen relación a situaciones tan graves como presuntas falsificaciones de firmas en documentos públicos para cobrar viáticos que no corresponden, además de diversas situaciones de maltratos y acosos laborales.

Las situaciones reveladas por los trabajadores, y que aquí expondrá este medio, apuntan directamente a dos personas: el director del INE en Valparaíso, Christian Letzkus Berrios; y la jefa de Operaciones de la entidad, Carola Faúndez Garcés.

Lo ocurrido se ha denunciado tanto a la Mutualidad de la Asociación Chilena de Seguridad (AChS), pues ha derivado en serios problemas de salud; lo que se suma a demandas por tutela laboral y enfermedad profesional en tribunales.

GRAVES DENUNCIAS

Uno de los hechos más graves tiene que ver con una presunta falsificación de documentos públicos con firmas falsas; esto, con el objetivo de cobrar viáticos no realizados en la comuna de Valparaíso, situación que contraviene el Decreto Exento Nº90, del 2018, que regula las zonas urbanas de las rurales.

Esta situación fue identificada por funcionarios que trabajaban en el Pre-Censo, quienes se percataron que los informes respectivos tenían firmas falsas, pero con sus nombres. De esta manera, se detectó que fueron alrededor de ocho trabajadores los afectados, con al menos dos viáticos de $21.000 cada uno, aproximadamente.

Otro de los hechos relatados por los trabajadores a Puranoticia.cl dice relación con el cobro de un viático de pernoctación en la provincia de Los Andes por parte del coordinador regional del INE en Valparaíso, Francisco Quincazarra, quien no se habría alojado en el lugar señalado, situación que además habría sido corroborada por la jefa de Operaciones de la entidad, quien no habría efectuado la denuncia.

"Sólo puso en antecedentes al director regional actual, Christian Letzkus, el cual no realizó tampoco las denuncias y sanciones correspondientes, quedando impune y sin la devolución del dinero entregado, por lo que hoy este funcionario cuenta con un nuevo cargo en el INE central", indican los trabajadores en la denuncia.

A raíz de este caso se estampó una denuncia ante la Contraloría, sin embargo la acción fue desestimada. Al respecto, los funcionarios del INE aseguran que "desde la región falsearon la respuesta al ente contralor, informando que 'la oficina provincial se encontraba en cuarentena por caso de contagio Covid-19', situación totalmente falsa, puesto que Carola Faúndez Garcés fue testigo de todo lo contrario".

El tercer hecho que revestiría irregularidad habla del uso de un vehículo arrendado a una empresa externa para fines laborales. Acá apuntan a la funcionaria Elizabeth González González, puesto que señalan que habría utilizado el automóvil para efectuar trámites personales como ir al médico. Los trabajadores aseguran que el hecho fue denunciado por el chofer de la empresa externa al jefe de Finanzas del INE, Mario Rojas Letelier; y también a la jefa de Operaciones, Carola Faúndez Garcés.

De igual forma, los antecedentes de esta situación fueron presentados ante la Contraloría. No obstante, los denunciantes señalan que la jefatura del INE Valparaíso "nuevamente entregó información falsa al ente contralor".

ACOSOS Y MALOS TRATOS

En este punto, los trabajadores aseguran que por años se han registrado situaciones de acoso y maltrato laboral en el Instituto Nacional de Estadísticas de la región de Valparaíso, las cuales han derivado en enfermedades profesionales, decretadas por la Mutualidad AChS; e incluso en licencias psiquiátricas.

La principal sindicada en estos hechos es la jefa de Operaciones, Carola Faúndez Garcés, a quien atribuyen su accionar a las denuncias que trabajadores presentaron en su contra, sobre todo durante la administración anterior a nivel nacional, a cargo de Sandra Quijada Javer; y a nivel regional por el mismo director actual, Christian Letzkus.

Cabe recordar que precisamente fue en este contexto donde se llevaron a cabo tres paros regionales durante la época de pandemia en el INE Valparaíso, siendo el tercero extendido a nivel nacional por "condiciones laborales precarias".

DUROS TESTIMONIOS

En ese sentido, Puranoticia.cl conversó con Roberto Quintana, funcionario del INE Valparaíso y dirigente del sindicato Anfine (Asociación Nacional de Funcionarios del INE), quien relató su historia: "Desde el año 2021 comencé a ser hostigado por el director regional, Christian Letzkus Berríos, por Carola Faúndez y por Claudia Allende. Comenzaron a desprestigiar mi honra ante los demás funcionarios, tanto como funcionario como dirigente, todo con falsos testimonios", expuso.

De igual forma, indicó que por ello, "tuve que pedir a la Mutualidad AChS que interviniera por mi caso. Cuando realizaron la investigación, en la oficina regional les impidieron el acceso, por lo que la junta médica AChS decidió acoger mi enfermedad profesional desde diciembre de 2021. Esto ha traído que hasta hoy esté con depresión y trastorno de ansiedad, con psicólogo y psiquiatra, más los medicamentos que me ayudan a estabilizar. Debido a esto, demandé en tribunales por vulneración de derechos de salud y por tutela laboral y sindical".

Junto a ello, Puranoticia.cl recogió el testimonio de la periodista Paulina Arias, quien ingresó el 2015 al INE Valparaíso, básicamente a cumplir labores relacionadas al Censo 2017: "En ese entonces, mi jefatura directa era la Sra. Carolina Faúndez, que con muy malas formas siempre se dirigió a mí. La primera semana de diciembre, mi médico me informa que tengo dos meses de embarazo y yo le informo inmediatamente al director regional, Sr. Mauricio Serrano Romo. Él tomo conocimiento y me dijo que informara a mi jefatura directa. Me dirigí a su oficina y al mostrar mi certificado médico, ella me grito y me dijo que “en ese estado yo no le servía para nada”, que “cómo se me ocurría” y que si acaso “esto yo lo había planeado para quedarme con la pega”".

Luego explicó que "cuando tenía unos cinco meses de embarazo, empezaron a llegar los productos del Censo. Eran más de 30 cajas de materiales (...) de unos 6 kgs, y me hizo ordenar sin ningún tipo de ayuda, cada caja que llegaba al hall de la oficina. “Para que haga algo”, le decía Faúndez a María José Ivani, quien cumplía labores de secretaria. Eran cajas pesadas, que pusieron en riesgo mi embarazo, hasta que luego de realizar todo ese trabajo me dio un alza de presión en una de las arterias del útero y tuve que presentar licencia, para luego irme con el pre natal. Como yo era una trabajadora a honorarios, no me atreví a denunciar, ya que lo único que quería era estar tranquila y bajar el estrés que me producía esta situación".

Finalmente sostuvo que "con esta declaración quisiera dejar como antecedente que alguien con ese tipo de trato no debiera cumplir labores de liderazgo de equipos, ya que ella hace un abuso de su poder constantemente para llegar a las metas propuestas. Lleva años teniendo conflictos con la mayoría de las personas que pasan por la Dirección Regional y no se puede seguir tolerando este tipo de actitudes que pasan a llevar los derechos de las y los trabajadores".

Cabe hacer presente que Puranoticia.cl se contactó con la oficina regional del INE de Valparaíso, ubicada en Viña del Mar, sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo ningún tipo de respuesta a las interrogantes que pretendíamos trasladarles.

