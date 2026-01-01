Cancelan de por vida licencia de capitán tras naufragio de lancha artesanal en Biobío

Un nuevo antecedente clave se incorporó a la investigación por el naufragio de la lancha artesanal “Bruma”, luego de que la Autoridad Marítima desestimara los recursos presentados por la defensa de los tripulantes del barco industrial “El Cobra”, dejando a firme las sanciones aplicadas por su responsabilidad en el abordaje ocurrido frente a las costas de la Región del Biobío.

La resolución administrativa ratificó sanciones calificadas como gravísimas contra tres integrantes de la tripulación de la nave industrial, confirmando su participación en el choque que terminó con la desaparición de la lancha motor el pasado 30 de marzo, mientras realizaba faenas de pesca artesanal en las cercanías de Coronel.

Con el avance de las diligencias, el hallazgo de restos de la embarcación y pertenencias de los pescadores reforzó la hipótesis de un impacto con una nave de mayor tamaño, dando origen tanto a una investigación marítima como a una causa penal que actualmente es llevada por el Ministerio Público.

El abogado de las familias, Rafael Poblete, informó que el fallo definitivo —fechado el 26 de diciembre y notificado el 30— no admite nuevos recursos, e incluye la cancelación de por vida de la matrícula de patrón de pesca del capitán Mansilla, además de sanciones gravísimas contra los tripulantes Macaya y Sandoval.

Según explicó el jurista, la resolución concluye que no se prestó auxilio tras el impacto, infringiendo el artículo 112 de la Ley de Navegación, antecedente que será presentado en la audiencia de formalización de marzo. Las familias buscan que los imputados enfrenten no solo cargos por cuasidelito, sino también por homicidio por omisión de auxilio, dada la gravedad de los hechos.

