Camioneros de Tarapacá anuncian paralización por alza de combustibles: Advierten posibles bloqueos en rutas

Camioneros de la región de Tarapacá anunciaron la convocatoria a un paro, que podría incluir cortes de ruta, en protesta por el sostenido aumento en el precio de los combustibles.

La decisión fue adoptada tras una reunión en la que participaron nueve asociaciones de transportistas, que en conjunto representan a más de 800 transportistas de la zona.

De acuerdo con los dirigentes, la movilización responde a la presión que las alzas han generado en la rentabilidad del sector: “La paralización responde a la preocupación del sector por el impacto económico que han generado las alzas en los combustibles, situación que no ha sido traspasada en su totalidad a las empresas mandantes, afectando directamente la rentabilidad de nuestras operaciones”.

En ese contexto, los camioneros exigieron medidas concretas para mitigar el incremento de los costos y advirtieron que la protesta podría intensificarse si no reciben respuestas claras: “La movilización podría escalar en intensidad si no se obtienen respuestas concretas”.

Cabe señalar que el dirigente de la Asociación de Transportistas de Alto Hospicio, Julio Zamorano, señaló que “hemos resuelto por mayoría hacer una movilización en fecha a definir, lo más pronto posible”.

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