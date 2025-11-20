Cámara Nacional de Comercio expresó su "profunda preocupación" por la tragedia en Torres del Paine

La Cámara Nacional de Comercio expresó su profunda preocupación por la tragedia ocurrida en el Parque Nacional Torres del Paine, donde cinco turistas extranjeros perdieron la vida en el circuito “O”, el más extenso y exigente del área protegida.

“La muerte de cinco turistas extranjeros en el Parque Nacional Torres del Paine no es un accidente fortuito ni un hecho aislado producto solo de las inclemencias del clima”, señala el comunicado.

La CNC considera que este hecho constituye “la consecuencia directa de años de subfinanciamiento estatal, baja presencia operativa en terreno y una administración que no está a la altura de uno de los destinos más relevantes de Chile y uno de los más premiados del mundo”.

Asimismo, se advierte que la ausencia de guardaparques en el momento del incidente, debido a un cambio de turno, retrasó la respuesta inicial en “un espacio donde el propio Estado promueve el turismo de aventura internacional”.

La Cámara Nacional de Comercio recuerda que “los gremios turísticos y autoridades locales han advertido, desde hace años, sobre el escaso presupuesto destinado a la operación del parque, la insuficiente dotación de guardaparques, la falta de infraestructura de seguridad, la débil información climática disponible para los visitantes y el rol creciente que ha debido asumir el sector privado -guías, alojamientos, tour operadores- para suplir funciones que corresponden al Estado”.

El comunicado subraya que “Torres del Paine recibe cientos de miles de visitantes al año y ha sido reconocido mundialmente, generando empleo y desarrollo regional; sin embargo, no es administrado como un activo estratégico para Chile, sino como un área protegida con recursos mínimos y sin estándares acordes con su demanda internacional”.

En relación con la reciente implementación de la Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Sbap), la CNC manifiesta que este hecho “agrava la preocupación”, ya que “la reglamentación en curso no despeja dudas sobre los recursos disponibles para operar, ni asegura un presupuesto superior al actual”.

La asociación enfatiza que “existe evidencia técnica que advierte que un financiamiento menor o una transición burocrática lenta podría generar un deterioro operativo, afectando la seguridad de visitantes, la competitividad del destino y la reputación internacional del país”.

Finalmente, la CNC declara: “El sector privado ha hecho su trabajo; ahora es el Estado quien debe asumir la responsabilidad indelegable de administrar y proteger un destino natural del cual depende el prestigio internacional del turismo chileno y buena parte de la economía local”.

PURANOTICIA