Cae en Lanco el tío de Francisca Millahual, principal sospechoso de su femicidio

El Juzgado de Garantía de Temuco llevará a cabo el control de detención y la eventual formalización por el delito de femicidio en contra de Emanuel Ochoa, de 24 años.

El individuo es apuntado como el principal sospechoso del asesinato de su sobrina, Francisca Millahual, un crimen perpetrado el pasado lunes 6 de abril en la capital de la región de La Araucanía.

La captura del sujeto se concretó este domingo en la comuna de Lanco, ubicada en la región de Los Ríos. El hombre se encontraba prófugo e inubicable desde la fecha del asesinato, pero su huida terminó mientras participaba en un culto evangélico. Fueron los propios feligreses quienes lograron identificarlo, alertando de inmediato a personal de Carabineros.

Al constatar que mantenía una orden de captura vigente en su contra, los efectivos policiales procedieron a su aprehensión. Posteriormente, el imputado fue entregado a la Brigada de Homicidios de la PDI de Temuco, unidad que lidera las diligencias investigativas por la muerte de la estudiante de medicina veterinaria, quien tenía 20 años al momento de perder la vida.

Los antecedentes del caso indican que la víctima se había trasladado desde Santiago para cuidar la vivienda de su abuela, en el sector Amanecer de Temuco. En ese lugar, su tío figura como la última persona que compartió con ella antes del fatal desenlace.

El macabro hallazgo ocurrió durante la mañana del 7 de abril, cuando la dueña de casa y abuela de la joven descubrió el cadáver. Los restos de la víctima estaban envueltos en sábanas, evidenciando claros signos de violencia y un disparo en la cabeza.

En la misma jornada en que se descubrió el crimen, el fiscal Patricio Montecinos entregó detalles sobre las pericias iniciales, informando que el cuerpo "presenta diversas lesiones en su cuerpo y principalmente una en la cabeza. Se pudo encontrar un orificio en el sector del mentón provocado por un impacto balístico sin salida".

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