Biotren subirá sus tarifas desde este viernes en la Región del Biobío

A partir de este viernes, el servicio Biotren Línea 1 y Línea 2 experimentará un alza en sus tarifas. EFE Sur informó que la matriz tarifaria registrará un ajuste de $60 pesos en promedio, pero manteniéndose como el medio de transporte público más económico de la Región del Biobío.

Desde la empresa explicaron que esta decisión responde a un análisis técnico que consideró el aumento sostenido de los costos operacionales del servicio, como la energía eléctrica, además de reajustes de IPC que no se aplicaron durante el periodo de pandemia. De esta manera, dependiendo del tramo que recorra cada pasajero, los aumentos en la red Biotren oscilarán entre $40 y $70.

Al respecto, el gerente general de EFE Sur, Nelson Hernández, señaló que "para EFE Sur, el 2025 fue un año histórico, marcado por el avance de proyectos de gran relevancia para la Región del Biobío. Se trata de un periodo de importantes inversiones que reflejan el proceso de modernización que está viviendo el ferrocarril en nuestra región y en el país".

"Estas mejoras, junto al aumento de los costos operacionales y ajustes por inflación acumulados desde la pandemia, nos requieren realizar un ajuste limitado y responsable, que permita asegurar la continuidad y calidad del servicio que entregamos diariamente a miles de personas, manteniendo al Biotren como la alternativa más económica del transporte público en el gran Concepción", añadió.

Finalmente, Hernández enfatizó que "sabemos que cualquier ajuste puede generar preocupación y somos plenamente conscientes de la realidad económica de las familias del Biobío. Por eso realizamos este anuncio con transparencia, reafirmando nuestro compromiso de que cada mejora en infraestructura y operación se traduzca en una mejor experiencia para las personas, fortaleciendo el sistema ferroviario regional con decisiones responsables y una visión de largo plazo para la movilidad del Biobío".

PURANOTICIA