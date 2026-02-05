Balacera en plena vía pública deja a dos personas heridas en Penco: lesionados fueron trasladados hasta el hospital de Talcahuano

Un violento episodio se registró la tarde de este jueves en la comuna de Penco, región del Biobío, luego de que una balacera en plena vía pública dejara a dos personas heridas y movilizara a equipos policiales y de emergencia.

De acuerdo con información preliminar, un hombre resultó con un impacto balístico en la zona del tórax, mientras que una mujer sufrió una herida por arma de fuego en uno de sus pies.

Ambos lesionados fueron trasladados hasta el Hospital Las Higueras de Talcahuano, para recibir atención médica especializada.

Tras el ataque, personal de la Tercera Comisaría de Carabineros de Penco concurrió al lugar para adoptar el procedimiento correspondiente y resguardar el sitio del suceso. En paralelo, equipos de la Fiscalía ECOH se hicieron presentes para iniciar las diligencias investigativas destinadas a establecer la dinámica del hecho, identificar a los responsables y determinar el contexto en que ocurrió la balacera.

Por ahora, las autoridades no han informado detenciones vinculadas al caso, mientras el procedimiento policial se mantiene en desarrollo y no se descarta la realización de nuevos peritajes o la recopilación de testimonios que permitan avanzar en la investigación.

