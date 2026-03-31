Bajo vigilancia quedó adolescente de 15 años que portaba arma de fuego cargada en las afueras de su colegio en Curicó

El Juzgado de Garantía de Curicó decretó la medida cautelar de vigilancia de institución para el estudiante de 15 años que intentó ingresar al colegio Polivalente Japón de esa ciudad del Maule, con un arma de fuego cargada. Tras la audiencia, el menor de edad quedó en libertad.

Luego de la formalización por el delito de porte ilegal de arma de fuego, el fiscal Jaime Rojas explicó que el alumno deberá volver al colegio "acompañado por los profesionales del área, que pueden ser psicólogos, asistentes sociales, para que de alguna manera lo orienten en su conducta".

Añadió que el alumno "no tiene ninguna prohibición de volver al colegio. Puede volver porque la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente tiene dos funciones. Uno, es hacer responsables a los menores respecto a los ilícitos que cometan. Pero también tiene el aspecto de reintegrar el joven a la sociedad".

El persecutor agregó que el arma y las municiones "se encuentran aptas para el disparo, está inscrita en nombre de la abuela del muchacho y la mantenía en el domicilio. El joven no tiene ninguna otra causa en el sistema penal. Él guardó silencio y no quiso declarar".

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