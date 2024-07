Autoridades a cargo de festivales de Viña y Olmué celebran instructivo que exige no fomentar narcocultura en eventos municipales

La inclusión del cantante mexicano Peso Pluma en la parrilla de artistas que participaría de la edición de 2024 del Festival de Viña del Mar abrió un fuerte debate respecto al contenido de las letras y el mensaje que se entregan en los shows, más aún considerando que el certamen de la Quinta Vergara está a cargo del Municipio.

En específico, el azteca fue criticado duramente por el contenido de sus letras, algunas de las cuales hablan de drogas y hasta de narcotraficantes como el «Chapo» Guzmán, al punto de que algunos consideraran que su música hace apología al narco.

A partir de esta premisa, se inició una fuerte campaña para que Peso Pluma sea bajado del Festival de Viña del Mar, situación que finalmente el Municipio de la Ciudad Jardín descartó. No obstante, faltando una semana para cantar en la Quinta Vergara, el músico anunció la suspensión de su show en Viña por motivos personales, los que estarían ligados a su salud mental. Cabe recordar que justo en esa fecha se conoció el rompimiento de su relación con la argentina Nicki Nicole tras una infidelidad.

Tomando esto en cuenta, pero también otros casos locales, donde músicos urbanos chilenos también tienen canciones que hablan abiertamente de las drogas, pero también del uso de armas, violencia y delincuencia, la Contraloría General de la República presentó un instructivo que regula eventos culturales y de esparcimiento, como festivales, conciertos y carnavales organizados por municipios.

"Las autoridades y funcionarios deben evitar que en estos eventos –financiados con recursos públicos– se incluya o permita el fomento de mensajes contrarios a las garantías constitucionales, las leyes y los tratados internacionales, especialmente aquellos que inciten a atentar contra la vida, la integridad o la dignidad de las personas; que vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes –como ocurre, por ejemplo, con la pornografía infantil–; que incentiven, promuevan o publiciten actividades calificadas como infracciones o delitos –tales como el tráfico de drogas, el porte o uso ilegal de armas, la asociación ilícita o la trata de personas–; u otras actividades que pudieren afectar el orden público, los bienes públicos y la seguridad interior y exterior de la Nación", reza el instructivo presentado por la Contraloría General de la República.

Acerca de eventos televisados organizados por los municipios –como es el caso en la Región de Valparaíso con, por ejemplo, el Festival de Viña y el Festival de Olmué– la Contraloría recuerda que es el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) el organismo que le compete analizar las denuncias en contra de los concesionarios de los servicios de televisión por infracciones, sin perjuicio de facultades que corresponden a la Contraloría para perseguir tanto la responsabilidad administrativa como la patrimonial o civil que pudiere derivarse de las infracciones normativas y de los gastos improcedentes en que incurran las autoridades o funcionarios por el incumplimiento de la normativa.

En base a este instructivo de la Contraloría, el cual deberán cumplir todos los municipios del país, Puranoticia.cl conversó con alcaldes y concejales de la Región de Valparaíso que son reconocidos por sus festivales durante el verano, como es el caso de Viña y Olmué.

El alcalde de Olmué, Jorge Jil, a cargo del Festival del Huaso, comentó sobre este dictamen que "las instrucciones impartidas en relación a eventos culturales y de esparcimiento contiene jurisprudencia que ha sido aplicada de manera general y uniforme a las municipalidades, y constituye a nuestro juicio un recordatorio, con ocasión de las próximas elecciones municipales, que estos eventos deben llevarse a cabo dentro de la legalidad y la jurisprudencia administrativa, no incorporando nuevos elementos o mayores restricciones a las ya conocidas por los municipios”.

Integrante de la Comisión Festival de Viña del Mar, el concejal Carlos Williams señaló que "estimo que, considerando que no se debe aprovechar los espacios con financiamiento público para realizar apología al narcotráfico y cualquiera vinculado con la delincuencia, estoy totalmente de acuerdo con ese dictamen de la Contraloría General de la República". A ello, el edil de RN agregó que "debemos educar y no incentivar las malas prácticas, principalmente a la juventud".

Otro de los miembros de dicha instancia municipal, el concejal Sandro Puebla, comentó que "me parece muy bien que el Festival de Viña no se utilice para el aprovechamiento político de nadie, ni menos del Alcalde o Alcaldesa de turno. En relación a la actual Alcaldesa, puedo decir que su exposición pública a raíz del festival es mucho más medida que lo que hacía la ex alcaldesa Reginato y su equipo, que transformaron este evento en un verdadero culto a su persona. Ojalá este dictamen sirva para que nadie en el futuro utilice el Festival para cultivar su perfil público".

Además, el edil independiente, pero cercano al Partido Socialista (PS) sostuvo que "hay que tener mucho cuidado con encasillar a los artistas, ya que también se encasilla a sus oyentes, y a mí no me gusta la discriminación, sobre todo si muchas letras son ficción. Por tanto, es un tema delicado que no debe ser generalizado".

Quien también abordó el tema fue el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, quien señaló que "siempre hemos estado de acuerdo con esta directriz. Los municipios continuamente entregamos diversión, cultura y música a vecinos, es parte de nuestros deberes, lo que conlleva responsabilidades a la hora de elegir el tipo de espectáculo que ofrecemos".

"Hoy en día no podemos dar espacio a la delincuencia, a la violencia y al narcotráfico, por eso debemos estar atentos a los grupos que se contratan. Esto hoy debería ser de sentido comnún de cada Municipio", agregó la autoridad.

Volviendo a Viña del Mar, el concejal René Lues fue uno de los que presentó diversas acciones en oposición al show de Peso Pluma en el Festival. Por ello, Puranoticia.cl quiso conocer su opinión ante este instructivo de Contraloría, del que dijo que éste "es un completo y verdadero espaldarazo a lo que sostuvimos en la pasada versión del Festival de la Canción de Viña del Mar sobre el artista Peso Pluma".

En ese sentido, expuso que "los artistas que promueven, difunden y hacen apología de la narcocultura en todas sus expresiones y manifestaciones, no pueden ser invitados para participar en festivales o actividades culturales financiadas y organizadas por organismos públicos, pues el Estado no puede, por un lado, combatir al narco con todas sus fuerzas, capacidades y en todos los rincones del país, y, por otro, darle espacio en estos espacios y escenarios financiados desde lo público".

"A mi juicio, en esta decisión de la Contraloría –tal como lo señalamos en su momento– no existe censura o límites a la libertad de expresión, pues estos artistas pueden actuar donde quieran, sin restricción, sólo que no con financiamiento público o en espacios públicos. Es decir, el Estado, cuando es el que financia estas actividades, elige no financiar expresiones artísticas que promueven la cultura narco, y eso me parece coherente con sus esfuerzos titánicos por frenar esta calamidad que azota a nuestro país. Por lo tanto, estoy muy contento con este dictamen que regulará las decisiones para la próxima versión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar", sentenció el edil demócrata-cristiano de la Ciudad Jardín.

Cabe hacer presente, además, que dicho instructivo establece que, en cuanto a la publicidad y difusión de estos eventos, los municipios pueden utilizar diversos medios de comunicación para dar a conocerlos. Sin embargo, Contraloría recuerda que no está permitido incorporar la imagen del alcalde o de los concejales en su difusión, ya que ello implica una infracción de las normas que regulan el uso recursos del organismo, lo que puede generar una responsabilidad civil para la autoridad.

PURANOTICIA