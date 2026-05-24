Aumento de sismos activa alerta preventiva en torno al volcán Nevado de Longaví

Un incremento sostenido en la actividad sísmica del volcán Nevado de Longaví llevó a las autoridades a decretar Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Longaví, Linares y Colbún, en la Región del Maule.

La medida comenzó a regir este viernes luego de que la Delegación Presidencial Regional del Maule, en coordinación con Senapred, determinara cambiar la alerta técnica desde verde a amarilla tras los antecedentes entregados por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

Según detallaron los organismos técnicos, durante los últimos días se detectó un aumento importante en los parámetros de monitoreo del macizo, especialmente en la actividad sísmica de tipo volcano-tectónica, asociada a fracturas de roca al interior del sistema volcánico.

El jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, Álvaro Amigo, explicó que “A la fecha, se contabilizan 400 sismos. Entre ellos, destacan cuatro eventos con magnitud local superior a 3,0; el de mayor intensidad alcanzó ML 4,3. Este episodio constituye el proceso sísmico con mayor magnitud de energía observado desde que el edificio volcánico posee vigilancia instrumental”.

Desde Senapred añadieron que este comportamiento representa un cambio relevante en la actividad interna del volcán, debido a la aparición de una nueva fuente sísmica ubicada aproximadamente entre 4 y 5 kilómetros al suroeste del cráter y a una profundidad cercana a los 3 kilómetros.

Asimismo, se informó que también han sido detectados algunos eventos relacionados con dinámica de fluidos al interior del sistema volcánico, entre ellos cinco sismos de largo periodo y un episodio de tremor volcánico.

El último reporte emitido por Senapred advirtió que, debido a los actuales indicios de inestabilidad interna, “no se descarta que explosiones de baja magnitud súbitas y sin precursores afecten la parte superior del edificio volcánico, en torno a un radio de 3 kilómetros respecto a la cima”.

Ante este escenario, las autoridades mantendrán vigilancia permanente sobre el macizo y establecieron un perímetro preventivo de seguridad de 3 kilómetros alrededor del cráter.

“Contamos con vigilancia permanente, las 24 horas del día, a cargo de los profesionales del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS), quienes analizan en tiempo real las señales que emite este edificio volcánico”, señaló el director nacional de Sernageomin, Mauricio Lorca.

La restricción busca controlar el acceso a sectores cercanos a la cima y prevenir riesgos ante posibles cambios en la actividad del volcán.

PURANOTICIA