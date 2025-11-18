Aumentan a dos los fallecidos y siete desaparecidos en Torres del Paine tras ser atrapados por una violenta ventisca

El Gobierno confirmó la muerte de un segundo turista en el Parque Nacional Torres del Paine, junto con la desaparición de otros siete excursionistas, atrapados por una violenta ventisca mientras realizaban trekking por uno de los senderos.

La emergencia comenzó en la tarde del lunes en el tramo comprendido entre el Campamento Los Perros y el Paso John Gardner, un sector reconocido por su terreno complejo y condiciones climáticas imprevisibles. La víctimas fatales, hasta el momento, son dos turistas mexicanos.

El delegado presidencial Guillermo Ruiz encabezó hoy un Cogrid provincial y regional para coordinar las labores de búsqueda, dificultadas por el mal tiempo. En la actividad se le informó del deceso del segundo turista, quien había sido trasladado hacia un refugio con hipotermia.

Las víctimas fatales son de origen mexicano, un hombre hallado sin vida dentro del parque, mientras que una mujer murió este martes mientras era llevada al Campamento Perros. Además, Ruiz aumentó a 7 el número de personas en condición de desaparecidas al interior del terreno.

Para las labores de búsqueda, el Ejército dispuso de 8 efectivos, el GOPE desplegó cinco miembros, además de personal de Socorro Andino y de Conaf.

