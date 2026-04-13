Asistente de educación sobrevive a brutal ataque en liceo de Calama y comienza su recuperación

Ya se encuentra en su domicilio y bajo el cuidado de sus seres queridos Haydée Moya Moya, la asistente de educación que logró sobrevivir a la violenta agresión registrada el pasado 27 de marzo al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama. La noticia sobre su alta médica desde el Hospital del Cobre fue confirmada por su propio círculo familiar.

Mediante un comunicado difundido durante la tarde de el pasado domingo, sus cercanos expresaron su gratitud: "Agradecemos sinceramente a todas las personas que dedicaron tiempo, preocupación, mensajes de apoyo y oraciones durante estos días. Estamos convencidos de que ese cariño y acompañamiento fueron una fuerza fundamental para que ella pudiera salir adelante".

En el mismo documento, los familiares detallaron los desafíos futuros para la trabajadora escolar. "Ahora comienza una nueva etapa: su proceso de recuperación y rehabilitación, debido a la complejidad de las múltiples heridas físicas y psicológicas ocasionadas por lo vivido. Sabemos que será un camino importante, pero también sabemos que estará bien", añadieron.

Para concluir la misiva, dedicaron palabras al personal de salud que la atendió: "Expresamos un agradecimiento muy especial a todo el equipo médico, clínico y profesional del Hospital del Cobre por su atención, preocupación y dedicación absoluta. Su compromiso y humanidad hicieron posible que nuestra madre esté en casa, tranquila y acompañada por su familia".

Respecto a las consecuencias judiciales del caso, el Juzgado de Garantía de Calama dictó el pasado 31 de marzo la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Hernán Cristóbal Meneses Leal. El joven de 18 años, alumno de cuarto medio del mismo recinto educativo de la ciudad minera, es el autor del ataque que cobró la vida de una inspectora mediante una puñalada, además de dejar con lesiones a la mencionada asistente de educación y a tres escolares.

Los cargos imputados por la Fiscalía de Calama en contra del estudiante incluyen homicidio calificado consumado, cuatro homicidios frustrados, infracción a la ley de armas, tenencia de artefacto y porte de arma corto punzante. Tras esta formalización, el tribunal no solo ordenó su privación de libertad, sino que también fijó un plazo de 120 días para el cierre de la investigación.

A las 10:30 horas del viernes 27 se desató la tragedia con arma blanca. La inspectora María Victoria Reyes, de 59 años, fue la primera víctima fatal al recibir una estocada en el tórax que le causó la muerte en el patio del establecimiento. Posteriormente, el agresor arremetió contra Haydeé Moya y tres alumnos de 16 años, resultando uno de los adolescentes y la trabajadora con heridas de gravedad.

Fueron los propios estudiantes y profesores quienes consiguieron reducir a Meneses Leal para luego entregarlo a personal de Carabineros. Dada la magnitud del suceso, la Fiscalía Regional de Antofagasta designó a un fiscal especial y ordenó que las indagatorias quedaran en manos de un equipo especializado de la Fiscalía ECOH, respaldado por la Brigada de Homicidios de la PDI.

En el desarrollo de la audiencia de formalización, el fiscal Eduardo Peña expuso la existencia de un cuaderno hallado en el domicilio del imputado, el cual contenía la planificación minuciosa de la agresión. Uno de los datos más escalofriantes revelados fue que el objetivo principal del sujeto eran los estudiantes de primero básico, argumentando su mayor vulnerabilidad.

El día de los hechos, el joven ingresó al liceo portando dos mochilas equipadas con un arsenal que actualmente es periciado: una bomba simulada, un machete, dos puñales, un bastón retráctil, líquido acelerante y gas pimienta, entre otros elementos.

La premeditación del crimen también quedó en evidencia a través de sus redes sociales. En Instagram, el atacante había publicado mensajes acompañados de fotografías con cuchillos y diversas animaciones sangrientas. A esto se suma un video que él mismo habría dejado programado en su canal de YouTube bajo el título “Ataque en el instituto Lazaeta”, registro que fue dado de baja por la plataforma tras aparecer después de los hechos. En sus publicaciones, el estudiante incluso reivindicó ataques de naturaleza similar perpetrados en otros países.

PURANOTICIA