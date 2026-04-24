Asalto a tren en Mejillones: banda roba cátodos de cobre y amenaza a una operadora

Proveniente desde la ciudad de Calama, un convoy del Ferrocarril de Antofagasta (FCAB) fue blanco de un atraco en Mejillones, específicamente en el sector conocido como Estación Los Vientos, donde un grupo delictual concretó la sustracción de tres paquetes de cátodos de cobre, hecho que se materializó luego de que los antisociales amedrentaran a los encargados de la máquina.

Para llevar a cabo este ilícito, los asaltantes emplearon vehículos acondicionados para soportar grandes cargas y desplazarse a alta velocidad por zonas desérticas. Esta situación evidencia un nivel de sofisticación creciente por parte de las bandas para evadir los protocolos de resguardo implementados por el FCAB durante el traslado del mineral.

El suceso se registró durante la madrugada del miércoles. En ese momento, una operadora descendió de la locomotora para efectuar una maniobra de rutina, instante en el que se percató de la presencia de los delincuentes. Tras ser víctima de una acción intimidatoria, la trabajadora se vio obligada a buscar refugio rápidamente para proteger su seguridad.

Frente a la gravedad de la situación, desde la compañía ferroviaria recalcaron que "Este punto marca un cambio crítico en el modus operandi, donde ya no solo atenta contra activos de la empresa, sino también contra las personas".

Afortunadamente, la funcionaria resultó ilesa tras el ataque. La firma confirmó que desde el primer momento se pusieron en marcha sus protocolos internos enfocados en la contención, acompañamiento y seguimiento de la víctima. De forma paralela, el FCAB ingresó la respectiva denuncia ante Carabineros, poniendo a disposición de las autoridades todos los antecedentes para colaborar con el esclarecimiento de los hechos, cuya investigación se mantiene en curso.

El gerente general de FCAB, David Fernández, abordó el violento episodio y expresó: “Queremos ser claros: esto ha dejado de ser solo un problema operativo. Hoy estamos frente a hechos que amenazan directamente a las personas. El nivel de violencia que hemos observado, particularmente la intimidación a una operadora, marca un punto de inflexión. Necesitamos una respuesta urgente, coordinada y con la máxima rigurosidad por parte de las autoridades”.

La empresa de transporte de carga aseguró que continuará fortaleciendo sus sistemas de monitoreo y las medidas de seguridad en toda su operación ferroviaria, manteniendo además su coordinación con las entidades competentes.

No obstante, la compañía enfatizó que la magnitud de estos delitos exige una acción urgente y contundente a nivel sistémico. Por ello, lanzaron un llamado para fortalecer el trabajo coordinado entre las autoridades nacionales y regionales, las empresas y los actores relevantes.

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