Armada retoma operaciones de invierno desde Punta Arenas hacia la Antártica después de ocho años

La Armada informó que en las próximas horas de este martes, de acuerdo a condiciones meteorológicas en el Paso Drake, el Rompehielos “Almirante Viel” iniciará su travesía polar desde Punta Arenas hacia el Territorio Antártico Chileno.

Durante 18 a 20 días, la misión -la primera después de ocho años- contempla pruebas técnicas en condiciones extremas, apoyo logístico a bases nacionales e internacionales, y trabajos hidrográficos que aportarán información clave para la navegación segura en la zona.

La nave regresó a su puerto base de Punta Arenas el 26 de julio, tras su período de pruebas y acondicionamientos en Asmar Talcahuano, y concluyó recientemente su participación en el ejercicio “Almirantazgo” junto al resto de las unidades operativas de la Tercera Zona Naval.

En esta comisión, el “Almirante Viel” también ejecutará transporte de pasajeros y víveres, además del traslado de equipos e insumos hacia bases chilenas y extranjeras, fortaleciendo la cooperación internacional en el continente blanco.

“En total, serán 4.400 millas náuticas en las que la dotación enfrentará condiciones extremas, navegación en complejos mares antárticos y trabajos científicos, contribuyendo a reforzar la presencia nacional en esta zona y cumplir con los altos estándares que exige el Estado y la Armada de Chile”, señaló su comandante, capitán de Navío Juan Pablo Enríquez.

El oficial agregó que el buque “está diseñado para enfrentar las extremas condiciones de la Antártica operando a temperaturas de hasta -30° gracias a su sistema de winterización, además de contar con laboratorios y sensores para la investigación oceanográfica, macro y microbiología, además de geofísica”.

Las áreas de despliegue de esta campaña incluyen el Estrecho Nelson, Isla Snow y Bahía Fildes. A 130 millas náuticas al norte de este último punto se efectuarán las principales pruebas de hielo.

Además, en esta comisión destaca la incorporación de la barcaza “Growler”, acondicionada en Asmar Talcahuano para realizar apoyos logísticos en zonas costeras del Territorio Antártico Chileno. Esta unidad auxiliar, de bajo calado, es capaz de operar en áreas sin muelles y trasladar personal, contenedores y carga a granel desde el buque a tierra. Incluso en zonas de difícil acceso y condiciones de navegación complejas.

El comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, contraalmirante Jorge Castillo, subrayó el carácter histórico de esta operación: “Es muy significativo retomar nuestra presencia operativa en invierno con unidades a flote luego de ocho años en esta estratégica región del mundo. Desde 2017, la Armada de Chile no desarrollaba operaciones invernales, siendo el antiguo rompehielos AP 46 ‘Óscar Viel’ el último en cumplir este tipo de misiones”.

PURANOTICIA