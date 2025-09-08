"Apareció de la nada": Testigos relatan dramática casi colisión entre avión de pasajeros y avioneta en aeródromo de Chiloé

Un vuelo de Sky Airline con más de un centenar de pasajeros a bordo estuvo a minutos de una tragedia aérea este domingo en Chiloé. Según testigos, una avioneta apareció "de la nada" en la trayectoria del avión comercial, obligando al piloto a realizar una maniobra de emergencia que salvó a todos los ocupantes.

El incidente ocurrió a las 13:45 horas, cuando el vuelo H2 193, proveniente de Santiago, se preparaba para aterrizar en el aeródromo de Mocopulli. En ese momento, una avioneta de un club aéreo de la zona se interpuso en el camino del avión, activando la alarma de proximidad.

El pánico se apoderó de los pasajeros, quienes no sabían lo que ocurría. El capitán del vuelo, sin dudar, elevó bruscamente el avión para evitar el impacto. Verónica Reyes, una de las pasajeras, relató a Radio Bío Bío el temor que sintieron. "Yo lo que he comentado a mi familia es que si el piloto no hace esa maniobra, hubiésemos muerto todos", aseguró.

Testigos en tierra también quedaron asombrados. Uno de ellos describió a la misma emisora cómo la avioneta apareció inesperadamente, para luego dirigirse "con dirección a Castro".

Tras el incidente, el vuelo fue desviado al aeropuerto de Puerto Montt, donde aterrizó sin complicaciones para recargar combustible. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar responsabilidades.

Este evento subraya la importancia de los protocolos de seguridad aérea. Apenas dos días antes, el aeródromo de Mocopulli había realizado un simulacro de emergencia, un tipo de entrenamiento que, en esta ocasión, pareció ser clave para una respuesta rápida y efectiva ante una situación real de alto riesgo.

Los pasajeros, finalmente, llegaron a Chiloé a salvo. La tripulación fue despedida entre aplausos, en un claro gesto de agradecimiento por su destreza y profesionalismo.

PURANOTICIA

(Imagen de referencia)