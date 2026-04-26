Anuncian heladas entre Valparaíso y Biobío con mínimas bajo cero

Un marcado descenso de temperaturas se espera para este domingo 26 y lunes 27 de abril, luego de que la Dirección Meteorológica de Chile advirtiera mínimas bajo cero entre las regiones de Valparaíso y Biobío.

De acuerdo con el pronóstico, las zonas más afectadas serán O'Higgins, Ñuble y Biobío, donde se anticipan temperaturas negativas que en algunos sectores podrían llegar hasta los -2 °C.

En tanto, en las regiones del Maule, Región Metropolitana y Valparaíso, los termómetros podrían fluctuar entre los 0 °C y 2 °C durante las primeras horas del lunes.

Ante este escenario, el organismo emitió una alerta agrometeorológica por heladas e instó al sector agrícola a tomar resguardos preventivos.

Entre las recomendaciones se encuentra activar con anticipación los sistemas de riego antiheladas, utilizar mallas protectoras para conservar la temperatura de los cultivos y realizar riegos manuales abundantes.

En el ámbito pecuario, especialmente en producciones porcinas y avícolas, también se sugirió reforzar la protección de los animales frente al frío extremo.

Para la actividad apícola, Meteorología reiteró la importancia de mantener las colmenas cubiertas y protegidas.

Asimismo, en el caso de los cereales, se aconsejó resguardar aquellos cultivos que se encuentren en etapas fenológicas más sensibles a las heladas, además de evaluar el uso de estimulantes para mitigar posibles daños.

PURANOTICIA