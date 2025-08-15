Antofagasta: Rescatan a 20 mujeres y detienen a 22 sujetos por explotación sexual

La Fiscalía de Alta Complejidad de Antofagasta y brigadas especializadas de la Policía de Investigaciones concretaron una importante operación dirigida en contra de organizaciones criminales transnacionales, dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual y otros delitos.

Durante el procedimiento se detuvo a 22 personas, la mayoría de ellas de extranjeros (colombianos y venezolanos), y se incautaron, preliminarmente, 86 millones de pesos en dinero en efectivo, 11 vehículos, joyas y otros bienes, junto a diversa documentación y dispositivos electrónicos.

Como parte de la investigación se concretó además el congelamiento de 87 cuentas bancarias y se gestionó la prohibición de enajenamiento de una vivienda y varios vehículos.

Asimismo, se pudo ubicar en distintos inmuebles allanados a una veintena de víctimas de estas organizaciones, todas mujeres extranjeras, quienes se encuentran con resguardo de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional de Antofagasta.

El fiscal regional Juan Castro Bekios, quien encabezó los allanamientos, explicó que la operación es el resultado de una investigación de largo aliento, a cargo de la recién creada Fiscalía de Alta Complejidad de Antofagasta, la unidad SACFI de la Fiscalía Regional y la Policía de Investigaciones, donde se abordó el fenómeno de la trata de personas, asociación para la trata de personas y el enriquecimiento patrimonial de estas organizaciones.

Castro Bekios destacó que este trabajo permitió, en definitiva, incautar dinero y bienes que ascienden a la suma de 542 millones de pesos, cifra que posiblemente aumente con el desarrollo de diversas diligencias en curso.

Junto a todo lo anterior, el persecutor planteó que, fruto de la operación, fue posible desmantelar negocios clandestinos que funcionaban en diversas zonas residenciales de la ciudad, liberando a estos barrios de estas actividades ilícitas.

En tanto, el jefe nacional Contra el Crimen Organizado de la PDI, prefecto inspector Mauricio Jorquera Ramírez, destacó que la operación permitió rescatar del flagelo de la trata de personas a una veintena de mujeres que eran explotadas por estas organizaciones criminales.

De igual forma, manifestó que la incautación de grandes sumas de dinero, congelamiento de cuentas bancarias y bienes, hace posible afirmar con un alto grado de certeza que las bandas investigadas han sido desarticuladas desde su esfera patrimonial.

Por petición del Ministerio Público, los detenidos quedaron con su detención ampliada hasta el próximo martes, fecha en que serán formalizados y se solicitarán medidas cautelares en su contra.

PURANOTICIA