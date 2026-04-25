Antofagasta: Dura condena de 238 años de cárcel para banda de Los Piratas del Tren de Aragua

Cuatro cadenas perpetuas simples (al menos 20 años sin beneficios) y penas adicionales por otros 158 años de cárcel, obtuvo la Fiscalía Regional de Antofagasta para siete imputados venezolanos, integrantes de la organización criminal denominada “Los Piratas del Tren de Aragua”.

Tras un juicio que se extendió por tres semanas y que se desarrolló bajo condiciones especiales de seguridad, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta dio por acreditada la participación de integrantes de esta banda en numerosos ilícitos.

Fueron acusados y condenados por secuestro con homicidio, homicidio consumado, homicidio frustrado, tráfico de drogas, tenencia de material bélico, tenencia de arma de fuego, tenencia de explosivos y tenencia de municiones, además del delito especial de asociación criminal.

Por estos hechos, cuatro integrantes de la organización fueron condenados a presidio perpetuo simple, además de distintas penas que suman entre 11 y 50 años adicionales a sus respectivas condenas. El resto del grupo recibió penas entre 3 y 30 años de cárcel.

HOMICIDIOS

La investigación desarrollada por fiscalía, en conjunto con Carabineros, pudo establecer la participación de este grupo en un homicidio consumado y un homicidio frustrado registrados el 14 de febrero de 2024 en playa El Lenguado, como también en el secuestro de dos víctimas que luego fueron ejecutadas en el camino a playa La Rinconada, hecho acaecido entre el 7 y 9 de mayo del mismo año.

El grupo contaba con una organización y roles claramente establecidos, donde la posición de líder la ocupaba un imputado que posteriormente fue asesinado al interior del CCP de Antofagasta, mientras que el resto se distribuía funciones como conductores, vigilantes, secuestradores, custodios o subalternos.

Asimismo, se acreditó que dicha organización disponía de medios materiales y logísticos propios de una estructura criminal. Así, por ejemplo, se tuvo por establecido que el grupo contaba con diversos inmuebles del campamento Cerro Bonito, los cuales usaba como lugares de reunión, ocultamiento, custodia de especies y cautiverio de personas.

Del mismo modo, se estableció que la agrupación se movilizaba en sus actividades vehículos específicos y que antes sus víctimas se identificaban como “Los Piratas”, antecedente que, unido al resto de la prueba, permitió al tribunal reforzar la tesis de una organización criminal.

Cabe precisar que en allanamientos realizados por Carabineros el 13 de mayo de 2024 a distintos domicilios que mantenía la banda en el campamento Cerro Bonito de Antofagasta, se pudo incautar armamento convencional y adaptado, municiones, emulsiones explosivas, mecha, dos granadas de mano, droga, chalecos antibalas y un dron de vigilancia, entre otros elementos.

CONDENAS

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, declaró que las condenas van en directa relación con la gravedad de los delitos cometidos por esta asociación criminal, que durante un tiempo indeterminado, actuó al interior del campamento Cerro Bonito de Antofagasta.

“Se trata de un grupo criminal muy peligroso, que con pocas semanas de diferencia ejecutó dos acciones que causaron gran conmoción en la comunidad, como fueron el homicidio consumado y frustrado en playa El Lenguado y el doble secuestro con homicidio en La Rinconada. Por eso sostenemos que no estamos frente a delincuentes comunes, sino ante una de las organizaciones criminales más violentas que hayamos conocido”, señaló.

Castro Bekios explicó que la banda perseguía una finalidad delictiva común y permanente, consistente en el enriquecimiento patrimonial derivado, principalmente, de las denominadas “mexicanas” o quitadas de droga a otros vendedores, así como de la tenencia, distribución y comercialización de ketamina.

“Todo ello lo lograban mediante el uso sistemático de violencia, intimidación, secuestros, agresiones y homicidios para asegurar el control del territorio y disciplinar a quienes no se subordinaban a sus designios”, precisó.

El fiscal manifestó que esta condena, sumada a otra lograda el año pasado contra otros integrantes de la misma organización por infracciones a la Ley de Control de Armas y secuestro agravado, constituyen dos duros golpes a esta organización y son una demostración del férreo compromiso del Ministerio Público con el combate directo y frontal a este tipo de estructuras criminales.

Las defensas de los condenados disponen ahora de un plazo para recurrir en contra de la sentencia del TOP de Antofagasta.

PURANOTICIA