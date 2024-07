Análisis político: El laberinto de la izquierda entre el Frente Amplio, Comunistas y Sharp para llegar al Senado en la Región de Valparaíso

En un año y cuatro meses, aproximadamente, se elegirán nuevos senadores para la Región de Valparaíso, competencia que estará fuertemente marcada por el recambio de nombres en la Cámara Alta debido a la salida “forzada” de tres de sus cinco representantes.

Debido a la nueva ley de reelección, tanto la senadora Isabel Allende (PS) como los senadores Ricardo Lagos Weber (PPD) y Francisco Chahuán (RN) no pueden buscar ser reelectos pues ya cumplieron sus periodos legislativos correspondientes de acuerdo a la ley promulgada el 3 de julio de 2020, que establece que los diputados pueden ser reelegidos sucesivamente hasta por dos períodos; los senadores, en tanto, hacerlo hasta por un período; mientras que los alcaldes y concejales podían optar hasta por dos reelecciones.

Esta realidad abrió el apetito de varios diputados en ejercicio e incluso de uno de los alcaldes más conocidos de la zona. Conocida es la intención de los parlamentarios del Frente Amplio Jorge Brito y Diego Ibáñez en escalar un peldaño político en el Congreso, e incluso ya comenzaron a mostrar sus diferencias en la polémica discusión por los “peces sintientes”, que en palabras simples trataba sobre el ingreso de una indicación de Brito a la Ley de Pesca en la que pedía evitar el sufrimiento innecesario de las especies marinas durante las labores extractivas, iniciativa que fue rechazada con el voto en contra de Ibáñez, quien buscó a toda costa separar las aguas en el Frente Amplio y dar a entender a la ciudadanía que no todos en el partido piensan como Brito: "Era una indicación que representa solo a un parlamentario y no todo a un conglomerado, y él (Brito) ha asumido que las críticas eran legítimas a su indicación”, dijo.

NOMBRES NACIONALES

A esto se suman las intenciones de nombres más nacionales, como la diputada y presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, del Partido Comunista, y del exvicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, cuyo nombre también estuvo dando vueltas a comienzos de año para la Gobernación Regional. A este pool de nombres hay que agregar el del actual senador Juan Ignacio Latorre, quien no ha dicho ni sí ni no a seguir en el Senado, pero sí aseguró que buscan mantener el cupo y aumentarlo.

La disputa será difícil para la izquierda más extrema, si se considera que el sillón de la actual senadora Allende podría tener una competidora difícil de ganar como la actual ministra de Defensa Maya Fernández, su sobrina, y nieta del Expresidente Salvador Allende, y la eventual intención de la actual diputada Carolina Marzán de buscar también el Senado.

SHARP NO HA DESCARTADO EL SENADO

Pero además, hace unas semanas el anuncio del alcalde Jorge Sharp de no ir a la reelección por Valparaíso desordenó a varios las aspiraciones senatoriales que venían macerando durante los últimos meses.

Al no competir por Valparaíso y entregar ese “cupo” a su “delfín”, la actual directora de Desarrollo Comunitario (Dideco) de Valparaíso, Carla Meyer, el actual jefe comunal quedará libre a partir de diciembre para hacer campaña por otra plaza, como una senaturía, sobre lo cual aún no descarta su participación, por lo que las especulaciones sobre si buscará ganar ese espacio son altas.

Lograr un escaño en el Senado resultaría gravitante para el actual jefe comunal porteño, considerando que su movimiento Transformar -que está buscando ser partido- tomaría una relevancia nacional mayor y aquello podría consolidarlo como una fuerza política con representatividad en la Cámara Alta y -si Meyer conserva Valparaíso y María Constanza Lizana San Antonio- en las dos ciudades puerto de la Región dentro de la izquierda más extrema.

Sin embargo, los expertos advierten que necesitaría estar acompañado por más nombres de peso para poder hacer una competencia contra figuras de la talla de las mencionadas anteriormente. La alcaldesa de San Antonio, María Constanza Lizana, está lista con las firmas para competir por su reelección, y quizás ahí podría entrar Tania Madriaga, quien recientemente se fue de Transformar en su aventura por la Gobernación Regional de Valparaíso, pero que aún no tiene todas las firmas necesarias para ir como independiente.

La doctora Angélica Pacheco, magíster en Ciencias Políticas y académica de la Escuela de Arquitectura, Comunicaciones y Diseño de la Universidad Viña del Mar, recuerda que Sharp “ha sido el más directo en plantear una posible candidatura al senado. Sin embargo, en su calidad de independiente y líder de un movimiento que no se ha constituido como partido político, tendría que realizar una hazaña para ganar en soledad; o quizás más difícil aún lograr un pacto con el FA u otros considerando la figura personalista del edil. Si bien, el tipo de liderazgo ha ido variando con los años por parte del abogado de la PUCV las señales de desembarco o distancia de distintas figuras que trabajaron con él complejizan su escenario. Sin embargo, ha demostrado una capacidad movilizadora electoral que, con un diseño más amplio al acostumbrado podría competir aunque en desventaja por el sistema electoral”.

IMPORTANCIA DE ELECCIONES DE ESTE AÑO

Raúl Burgos, profesor del Instituto de Historia de la PUCV e integrante del Observatorio de Historia y Política de la PUCV, señala que “la elección al Senado del próximo año tendrá a varios “pesos pesados” en competencia. Esto ocurre porque hay solo dos incumbentes que pueden ir a la reelección (Latorre y Pugh) y por la relevancia de la región a nivel nacional. En este contexto, las elecciones de este año son importantes porque le darán la base electoral y el apoyo político a quienes compitan el próximo año”.

Por lo mismo, estima que “para Sharp resulta fundamental que su candidata gane la alcaldía por el peso electoral y político de la ciudad de Valparaíso en la región”.

Por su parte, el analista político de la Universidad Andrés Bello (Unab), Felipe Vergara, cree que “el futuro del Sharp es incierto para el 2025”. A su parecer, “por nombre y generando una buena gestión, saliendo de la alcaldía, mostrándose más, podría estar entre los nombres posibles. Pero para la izquierda más extrema, creo que los nombres que aparecen son interesantes”.

En cuanto a los otros candidatos, Burgos dice que “Cariola tiene una visibilidad a nivel nacional que le da más posibilidades, sobre todo considerando que actualmente es la presidenta de la Cámara. Lo mismo ocurre con Ibáñez, quien fue la primera mayoría en la última elección y además era presidente de su partido”.

En este escenario complejo, advierte que “lo importante serán los pactos electorales de cada agrupación. Eso determinará las chances de ser elegido, porque si Sharp va en un pacto con candidaturas débiles, puede que no salga elegido. En cambio, si el PC y Frente Amplio van juntos, pueden elegir a dos candidatos. El resto de los cupos, son cinco en total, serían ocupados por otros partidos”.

Para Pacheco, aunque Jorge Brito y Diego Ibáñez “han tenido resonancia mediática intensa, con presencia en distintos programas de televisión, activos en comisiones investigadoras vinculadas a la zona, entrevistas y estrategias de posicionamiento que dan cuenta de la pugna que se avecina”, “el riesgo es que en la ansiedad por cooptar la circulación de narrativas, el relato se desdibuje al punto de las explicaciones sobre los peces sintientes. Se perdió el fondo y quedó expuesto el sector completo”.

A su juicio, “tanto Brito, ingeniero civil industrial de la UTFSM e Ibáñez, abogado de la PUCV -al igual que Sharp- son líderes, con capacidad de oratoria y adhesión; al mismo tiempo, tienen un estilo personalista que resulta disonante con apuestas colectivas. Otro abogado de la PUCV, y ex vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, aparece entre conversaciones como alternativa para el senado. El académico de la zona, tendrá el desafío de convencer nuevamente a una ciudadanía que ya no resiste discursos; requiere claridad de ruta en la incertidumbre global”.

NO HAY MUJERES POR EL FRENTE AMPLIO

Sin embargo, puntualiza que “no deja de ser extraño que entre los nombres que circulan no aparezcan mujeres del FA. El nombre de Camila Rojas, administradora pública de la USACH, no ha sido mencionado, siendo oriunda de San Antonio y con un trabajo territorial relevante. Mientras el tablero de ajedrez muestre sólo piezas masculinas, con atributos parecidos, es una oportunidad para la diputada Carol Cariola, PC, mencionada como carta para senatorial en la zona. En un mundo que exige la colaboración y espacios comunes para resolver problemas complejos con innovación, estas posibles candidaturas u otros nombres que irán surgiendo en el camino, tienen el desafío de decidir estratégicamente por posiciones beligerantes y personalistas; o dar señales claras de un relato coherente para el desarrollo, en este caso, de la región de Valparaíso”.

Vergara, por su parte, estima que hay figuras interesantes en el sector más a la izquierda: “Cariola, particularmente, Bassa también, y eso podría complicarle a Sharp, que tiene sus detractores, y además faltan las otras listas, entonces creo que las posibilidades no dan para más de dos con dificultad, sobre todo considerando que es un periodo eleccionario y donde no tienen un candidato presidencial paraguas que sea sea relevante hoy día y eso puede influir”.

En ese sentido, recomienda que “desde ya empiecen a hacer gestiones de mayor presencialidad, potenciando sus atributos y sus competencias para poder ser senador y a través de eso generar visibilidad importante o apoyando eventualmente a los candidatos de la zona en la medida que tengan posibilidades de salir y no ir descolgados, como creo que va uno apoyado por Sharp en Valparaíso, sino que concentrarse en aquellos que son más bien sandías caladas y que les retribuyan después. Lo mismo con concejales… Los concejales son gestores importantes para la recolección posterior de o captura posterior de votos. Entonces deberán ya estar alineados con concejales que tengan posibilidades de salir para que ellos después también sean motores propagandísticos de sus respectivas campañas”.

Por otro lado, asegura que es clave “siempre generar acciones noticiosas que sean de interés. La ciudadanía olvida fácilmente a los nombres y las personas, por lo mismo hay que estar siempre permanente, es lo que se llama campaña permanente. Uno hace campaña para ser electo y hace campaña también para mantenerse vigente. Estos nombres tienen que hacer campaña en medios y difundirse. No es pagar por espacio, sino que difundir sus percepciones y opiniones de manera fuerte en las distintas instancias para que sus nombres permanezcan en la mente de los electores”.

