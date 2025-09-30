Amplían detención de mujer imputada por doble parricidio en Chiguayante

En el Juzgado de Garantía de Chiguayante se realizó el control de detención de M.O.F.C., de 64 años, imputada por el parricidio de sus hijos Marta Oriana Pereira Franco (39) y Hugo Andrés Pereira Franco (35), cometido el viernes pasado en esta comuna de la Región del Biobío. A solicitud de la fiscalía, se amplió su detención hasta el viernes.

El fiscal Jorge Lorca explicó que para proceder con la formalización de la mujer aún faltan los resultados de la autopsia del hijo de 35 años, quien murió el domingo tras permanecer internado en el Hospital Regional de Concepción.

Además, tras la incautación de dos armas, una en poder de la imputada, al ser de distinto calibre, es necesario hacer el cotejo de esos proyectiles con los armamentos. También está pendiente el estudio comparativo de la balística con la que se causó la muerte a las dos víctimas.

El lunes, M.O.F.C. fue formalizada en el Juzgado de Garatía de Chillán por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y porte ilegal de municiones, tras ser detenida el domingo por Carabineros, en la comuna de Coihueco.

A la mujer se le realizó un control de identidad, luego de que Carabineros del retén Tranilvoro fuera advertido por los dependientes de un negocio, ubicado en el camino El Coleal, de actitudes sospechosas de la imputada.

Al momento de ser detenida, afuera de dicho local comercial, la mujer portaba un revólver calibre 22, el que mantenía en su interior cuatro municiones y otras dos vainas percutadas. La mujer no contaba con autorización para el porte del arma ni tampoco el arma estaba inscrita a su nombre.

La Fiscalía solicitó al tribunal la medida cautelar de prohibición de salir del país, lo que fue acogido por el Juzgado de Garantía de Chillán, el que decretó cuatro meses de plazo para la investigación del Ministerio Público.

El tribunal, además, resolvió un exhorto emitido por el Juzgado de Garantía de Chiguayante, en la Región del Biobío, hasta donde la Fiscalía de Concepción solicitó una orden de detención para M.O.F.C, pues tiene la calidad de imputada en la causa por doble parricidio.

A raíz de esto, el Juzgado de Garantía de Chillán resolvió dejarla en calidad de detenida en tránsito, derivada a la cárcel de mujeres de Bulnes, para ser puesta a disposición del tribunal de Chiguayante este martes a las 9 horas.

