Alerta por fuertes vientos en el norte y sur del país: Rachas llegarían a 100 km/h

Las condiciones climáticas en el norte y sur de Chile estarán marcadas por intensos vientos durante los próximos días, de acuerdo con la última actualización de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). El organismo advirtió que algunas rachas podrían alcanzar hasta los 100 km/h, tanto en la zona norte como en el extremo sur-austral del país.

En el norte, la advertencia responde a la presencia de un “jet de bajo nivel”, fenómeno que generará “viento normal a moderado” entre la mañana del lunes 8 y la noche del martes 9 de septiembre. Según la DMC, en Tarapacá se esperan vientos de entre 25 y 40 km/h, mientras que en Antofagasta podrían registrarse rachas de hasta 60 km/h en el litoral y la pampa. Además, no se descarta la presencia de tormentas de arena en ciertos sectores.

En paralelo, para la zona sur y austral se emitió un aviso debido al paso de un “sistema frontal”, vigente desde la noche del lunes 8 hasta la mañana del miércoles 10. Las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén verán afectadas distintas zonas, con intensidades que en algunos casos podrían llegar a los 100 km/h, especialmente en el área insular norte de Aysén.

La DMC recordó que un aviso implica que “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”, por lo que instó a la población a informarse de manera constante sobre las condiciones del tiempo, particularmente quienes desarrollen actividades al aire libre o en sectores expuestos.

