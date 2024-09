Alcalde Sharp emplaza al Gobierno a destinar recursos para enfrentar crisis presupuestaria en el Hospital Van Buren de Valparaíso

Un enfático llamado al Gobierno a destinar recursos para enfrentar la crisis presupuestaria que atraviesa el Hospital Carlos van Buren es el que formuló el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, tras reunirse con la directora subrogante del establecimiento, Dafne Secul.

Tras el encuentro, el jefe comunal instó al Gobierno central a disponer de manera urgente recursos para solucionar los problemas de financiamiento.

“Son recursos que debe gestionar el Ministerio de Salud y, en particular, el Ministerio de Hacienda. Por tanto, hacemos un llamado a soltar los recursos necesarios para que el Hospital Van Buren pueda funcionar de aquí a fin de año. La gente se enferma habiendo o no recursos, habiendo o no presupuesto”, puntualizó.

Sharp enfatizó que “la vida de porteños y porteñas hoy está, lamentablemente, en tela de juicio por esta falta de apoyo presupuestario a la gestión del hospital”.

