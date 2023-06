Alcalde de Quintero expuso ante Comisión de Medio Ambiente y pidió tomar medidas preventivas que frenen la contaminación

Durante la última sesión de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado, el alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, hizo hincapié en la necesidad de medidas más contundentes e inmediatas para poner fin a las continuas emergencias ambientales registradas tanto en su comuna como en la vecina Puchuncaví.

El jefe comunal llegó a Valparaíso junto a cuatro concejales y las directoras de los departamentos municipales de Salud y Medio Ambiente para participar en la sesión que abordó la reciente situación de contaminación ambiental que afectó a ambas comunas del litoral norte de la región.

En la instancia, que preside el senador Juan Ignacio Latorre (RD), asistió también la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas; la subsecretaria de Salud, Andrea Albagli; la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer; y la Vocera de la Agrupación Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia, Katta Alonso.

Durante su intervención, el alcalde Mauricio Carrasco destacó en la sesión tres ejes que deben ser abordados en la implementación de medidas, “de verdad decirle al Presidente (Gabriel Boric) que esto hay que tomarlo de una manera distinta, no digo que no sea seria, pero más inmediata, la forma en cómo estamos descargando combustible por ENAP no tiene ninguna diferencia como se descargaba en el año 2016 con 50 mil litros de crudo en la bahía”.

En cuanto a la demora para identificar los gases contaminantes, el Alcalde de Quintero señaló que “seguimos con una alta concentración de empresas y tenemos cero compromiso de las que están en la bahía, tanto públicas como privadas, en la honestidad y la transparencia".

A ello agregó que "tuve la oportunidad de trabajar en el mundo privado y existe la tecnología que mide, si por eso que cuando ya no tenemos norma de COVS fuera de las empresas, dentro de las empresas sí tienen los equipamientos como corresponde. Por algo ellos miden cuando van a ingresar a un estanque o un sector y ellos deciden cuál es el elemento de protección personal que van a ocupar".

El alcalde Carrasco también se refirió a las sanciones y las responsabilidades en los distintos eventos de contaminación: "Cuántos años estuvimos, tres o cuatro, esperando el resultado de quién fue el responsable de las intoxicación masivas el 2018. Recién se determina que fue ENAP, a través de unos ejecutivos que compraron un crudo iraní con alto contenido de azufre, y ¿cuál fue la sanción? Ninguna".

"En el fondo se quedan en la casa y ¿qué pasó con los 1.800 papás que tuvieron que correr? ¿Qué ocurrió con el derrame? Que los pescadores no pudieron trabajar en todo el verano. ¿Qué ocurrió con el comercio? Que no tuvo una reactivación con las cabañas vacías, nada, nadie le respondió a nadie", concluyó la autoridad.

En tanto, el senador Juan Ignacio Latorre, sostuvo que "nos preocupa muchísimo que avancen de manera significativa las distintas medidas que tiene que tomar el Estado al más alto nivel, como por ejemplo, la Alerta Sanitaria. Qué implicancias tiene, las facultades extra o especiales que va a tener el sistema sanitario o todas las instituciones del Estado, para poder fiscalizar con mayor rigor a las industrias que están en la bahía Quintero-Puchuncaví”.

PURANOTICIA