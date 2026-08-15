Alcalde de Pozo Almonte es formalizado por millonario fraude tributario: perjuicio fiscal superaría los $1.300 millones

El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte dejó al alcalde Richard Alfonso Godoy Aguirre sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos tributarios.

La fiscalía lo formalizó por aumento malicioso del crédito fiscal de IVA u otros gravámenes de retención mediante el uso de facturas falsas reiterado y simulación o adulteración de operaciones, ilícitos perpetrados entre 2016 y 2021.

En la audiencia, el magistrado Víctor Sanhueza Bravo acogió las cautelares solicitadas por el Ministerio Público, sin oposición de la defensa, por considerarlas adecuadas y proporcionales a los fines del procedimiento. Además, fijó el plazo de investigación en 120 días.

Según el ente persecutor, el imputado Richard Alfonso Godoy Aguirre en paralelo al cargo público de alcalde de Pozo Almonte, Región de Tarapacá, fungía como administrador de hecho de la Empresa de Mantención a la Minería y Comercialización Limitada (EMYC).

En dicho cargo incurrió en irregularidades tributarias que le permitieron evadir y pagar montos menores por concepto de impuestos a las ventas y servicios, al utilizar facturas ideológicamente falsas emitidas por proveedores para generar un aumento malicioso e indebido de los créditos fiscales declarados en los respectivos formularios N°29.

También incurrió en aumento malicioso e indebido del crédito fiscal IVA declarado en los respectivos formularios N°29, amparado en 45 facturas falsas emitidas por cinco supuestos proveedores, documentos tributarios que dan cuenta de operaciones inexistentes.

El perjuicio fiscal actualizado a agosto de 2021 alcanza a la cifra de $1.316.591.501 por concepto de impuesto a la renta y servicios que no fueron pagados al SII.

PURANOTICIA