Alcalde de Hijuelas descarta que el Municipio esté al borde de la quiebra y anuncia querella por injurias y falsa información

Una gran controversia es la que se registra en Hijuelas, al interior de la región de Valparaíso; esto, luego que tres concejales afirmaran que el Municipio que administra el alcalde independiente José Saavedra se encuentra prácticamente quebrado.

Esta denuncia, efectuada por los ediles Benjamín Órdenes (Ind.-UDI), Héctor Osorio (Ind.) y Verónica Rossat (UDI), fue respondida por la administración municipal con el anuncio de la presentación de una querella por injurias y falsa información.

La acusación de los tres concejales apunta a que el Municipio de Hijuelas ha efectuado una excesiva alza en la contratación de personal a honorarios a suma alzada, tanto en la propia casa edilicia como en Salud y Educación de la Corporación.

A esta conclusión llegaron producto del informe de avance de ejecución presupuestaria, correspondiente al segundo trimestre del 2023 donde, según los ediles, se reflejaba un crítico estado presupuestario bajo el mandato del alcalde Saavedra.

GASTO SUPERARÍA EL 50%

En detalle, Órdenes, Osorio y Rossat, informaron que al 30 de junio de 2023 ya se había sobrepasado el límite del 50% del gasto en muchos ítems, lo que generaría que el Municipio de Hijuelas tenga que endeudarse para cumplir las necesidades de lo que resta de año o disminuir los recursos para ir en ayuda de la comunidad.

La concejala y ex alcaldesa de la comuna, Verónica Rossat, indicó que "el Municipio está técnicamente quebrado (en caso) de no enmendar el rumbo, porque no alcanza a terminar el año con los ingresos que tiene".

"Debe reducirse categóricamente el gasto excesivo en contratación de personal a honorarios, muchos de los cuales no sirven para la gestión municipal y más parecen favores, porque no se explica tanta gente con muy buenos sueldos", agregó.

Rossat también sostuvo que "la Unidad de Control Municipal, señala en una de sus observaciones que el excesivo gasto de personal a honorarios debe pararse".

ALCALDE ANUNCIA QUERELLA

Tras conocer la información emanada por los ediles de la comuna, el alcalde José Saavedra respondió anunciando la presentación de una querella por injurias y falsa información, dirigida en contra de quienes resulten responsables.

"Es una irresponsabilidad hacia los vecinos y vecinas hablar de quiebra y endeudamiento, ya que el porcentaje de ejecución presupuestaria municipal a la fecha del informe es de un ingreso de 46,57% y un egreso de 48,37%, indicadores que reflejan un comportamiento esperado para la fecha", aseguró el jefe comunal.

Desde la administración afirmaron que recabaron antecedentes contables, financieros y jurídicos para exponerlos ante la Comisión Normativa del Concejo Municipal, datos que también presentarán a la Contraloría Regional de Valparaíso, medios de prensa y a la comunidad en general, a fin de "desmentir de forma categórica esta falsa noticia".

El Municipio que lidera el alcalde Saavedra indicó que la ejecución presupuestaria a junio de este año contempló un ingreso del orden del 46,57% y un egreso del 48,37%, hecho que califican de "totalmente normal a la fecha".

"Habla de un comportamiento equilibrado, de acuerdo a la planificación presupuestaria. Asimismo, los servicios traspasados de Salud y Educación se encuentran con una ejecución esperable a la fecha: Salud, con un ingreso de 53,11% y egreso de 55,41%; Educación, con un ingreso de 45,25% y egreso de 50,93%", agregaron.

DEUDAS

Respecto a la denuncia de haber sobrepasado el límite del 50% del presupuesto, lo que llevaría al Municipio de Hijuelas a endeudarse o disminuir aportes sociales, desde la administración respondieron que se "desconoce la ley sobre el presupuesto del sector público (Artículo 11 Decreto ley N° 1.263, de 1975), la cual indica que esta es una estimación financiera de los ingresos y gastos para un año dado, compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos previamente establecidos y, por lo tanto, es un instrumento financiero flexible para el logro óptimo de los objetivos municipales, el cual se ejecuta hasta el 31 de diciembre de cada año".

Acerca de estas presuntas áreas sobrepasadas, relativas a arriendos, mantenciones, reparaciones, entre otras, dijeron que "todas ellas habrían sido presentadas en la solicitud de modificación presupuestaria del pasado Concejo Municipal del 18 de agosto, sesión abierta a la comunidad, en la que se justificaron todos estos gastos".

MOLESTIA DEL ALCALDE

Ante todas las afirmaciones emanadas por los concejales Órdenes, Osorio y Rossat, el alcalde Saavedra expuso que "quiero decir con total responsabilidad que el Municipio de Hijuelas cuenta con la totalidad de los recursos para cubrir los compromisos adquiridos hasta fin de año en Educación, Salud y Municipalidad, lo que da cuenta de que no estamos ni quebrados, ni endeudados ni con déficit".

Es por ello que, ante la gravedad de la información difundida por los ediles, además de los perjuicios que implican para la comunidad, el jefe comunal independiente decidió tomar acciones legales, señalando que "no puede ser que ante un escenario electoral se juegue de esta manera con la información que se le entrega a la comunidad".

"Aquí no todo vale, hay un mínimo de responsabilidad y prudencia que se espera ante materias tan delicadas como éstas, especialmente de quienes han asumido cargos públicos previamente. Por esta razón me querellaré ante quienes resulten responsables de esta mentira, que afecta gravemente a nuestros vecinos, vecinas, funcionarios y equipos municipales", concluyó Saavedra.

