Designan a fiscal preferente para dirigir investigación por ataque armado a carabinero en Antofagasta

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, designó un fiscal preferente para investigar el ataque sufridopor un funcionario de Carabineros en calle Huanchaca con calle Chiloé, sector centro alto de la ciudad.

De acuerdo a los primeros antecedentes, durante un procedimiento de fiscalización a un grupo de sujetos, uno de ellos huyó del lugar, siendo seguido por el funcionario policial, quien, al momento de darle alcance, recibió disparos que le provocan diversas lesiones.

El funcionario afectado, perteneciente a la SIP de la Segunda Comisaría, fue trasladado al Hospital Regional de Antofagasta con heridas de gravedad.

En las diligencias para dar con el autor de los disparos y otros presuntos partícipes del hecho, trabaja el equipo ECOH de la Fiscalía, junto a Labocar y OS9 de Carabineros, con apoyo de funcionarios de diversas unidades especializadas y territoriales.

Sobre lo ocurrido, el prefecto de Antofagasta, coronel Luis Muñoz, señaló que "mientras realizaban un control preventivo, al momento de fiscalizar a un individuo que se encontraba en la vía pública, al parecer efectuando venta de drogas, extrae un arma de fuego y efectúa disparos hacia personal de Carabineros, resultando uno de los nuestros lesionado de carácter grave, quien es trasladado rápidamente al Hospital Regional de Antofagasta".

A su vez, el director del hospital, Pedro Usedo, informó que "venía con lesiones compatibles con arma de fuego, lesiones tanto en su brazo derecho, brazo izquierdo, antebrazo derecho y una lesión dorsal que era compatible con un hemoneumotórax, el cual fue resuelto ya en pabellón".

(Imagen: Fiscalía)

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