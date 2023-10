Alcalde de Concón se defiende tras acusaciones de ex Dideco: "No pudo acreditar ningún tipo de vulneración de derechos o maltrato"

Graves acusaciones son las que hizo la ex jefa de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de Concón, Carmen Gloria Martínez Cárdenas, quien denunció al alcalde Freddy Ramírez Villalobos por hechos de violencia, amenazas y malos tratos, entre otros, situación que incluso llegó a la justicia a través de una demanda laboral.

La ex alta funcionaria municipal acudió hasta el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso para interponer una demanda, en procedimiento de tutela laboral, por vulneración de derechos fundamentales, particularmente en lo referido a las garantías de derecho a la integridad física y psíquica, además del derecho al honor.

En concreto, quien fuera la encargada de la Dideco de Concón entre junio de 2021 y julio de 2022, denunció al jefe comunal por malos tratos, sobrecarga laboral, horas extras impagas, violencia psicológica, entre otras graves acusaciones que fueron analizadas en detalle por el tribunal con sede en la calle Yungay de la Ciudad Puerto.

Tras analizar todos los antecedentes expuestos en la demanda, el Juzgado de Letras el Trabajo de Valparaíso decidió condenar a la Municipalidad de Concón al pago de más de 22 millones de pesos ($22.240.000) por vulnerar el derecho a la integridad física y psíquica de Carmen Gloria Martínez, ex jefa de Desarrollo Comunitario.

"(...) La Ilustre Municipalidad de Concón vulneró, con ocasión del término de su relación estatutaria, el derecho a su integridad física y psíquica (de Carmen Gloria Martínez), garantizado en el artículo 19 número 1 de la Constitución Política de la República", señala la resolución del tribunal porteño, que además desestimó otras acciones como por ejemplo la demanda de daño moral y cobro de prestaciones.

LOS ARGUMENTOS DEL ALCALDE

Lo dictaminado por la justicia fue abordado por el principal involucrado en estas acusaciones, el alcalde Freddy Ramírez, quien a través de una declaración enviada por escrito mediante su equipo de comunicaciones, destacó que el Juzgado del Trabajo acogió sólo una de las siete denuncias efectuadas por la ex Dideco.

"Hoy el tribunal ha acogido una de siete demandas, no pudiendo la ex Directora acreditar ningún tipo de vulneración de derechos, maltrato o cualquier tipo de demanda que pretendiera. Sólo una y que corresponde a términos administrativos", sostuvo el jefe comunal conconino.

De igual forma, manifestó que "a pesar de que se ha indicado como un fallo favorable a quien demandó, es importante aclarar que efectivamente la ex Dideco presentó una demanda con más de siete acusaciones, las que fueron todas desestimadas, y sólo una, de carácter administrativo, fue la que se acogió, y es precisamente la que indica el pago de 22 millones de pesos".

Acerca de los motivos de su salida del Municipio, Freddy Ramírez comentó que "ella era un cargo de confianza que, en mi legítimo derecho y facultades, pedí su renuncia, porque no cumplía con la gestión que la comunidad requería". Esto, a pesar que la ex funcionaria municipal aseguró en su demanda que siempre cumplió a cabalidad con todas y cada una de las obligaciones que tenía al mando de Desarrollo Comunitario.

Además, el Alcalde de Concón expuso que la demanda presentada por Carmen Gloria Martínez correspondía a más $100 millones, lo que, a su juicio, "nos parece un abuso absoluto cuando se trata de recursos públicos".

Es por ello que adelantó que "nosotros, como Municipio, ejerceremos todas las acciones que la ley nos permite, con distintos recursos o en la Corte Suprema".

Finalmente, Freddy Ramírez concluyó su respuesta por escrito indicando que "creemos que por caprichos personales no podemos entregar los recursos fiscales, sobre todo cuando las condiciones de trabajo son claras: los cargo de confianza son eso, y cuando sentimos que no se cumple con la comunidad y hay faltas graves con el compromiso, nosotros no amparamos ese tipo de acciones".

PURANOTICIA