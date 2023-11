Alcalde de Algarrobo, prófugo de la justicia: La caída del último bastión de María José Hoffmann en la provincia de San Antonio

"¡Bienvenido, José Luis Yáñez! El Alcalde de Algarrobo firmó la militancia con nuestro partido". Con estas palabras, la Unión Demócrata Independiente (UDI) publicaba el 12 de marzo de 2020, en la red social X (por entonces Twitter), una fotografía que mostraba al jefe comunal firmando su adhesión al partido, en compañía de María José Hoffmann, ex diputada, actual secretaria general de la tienda y –según fuentes de Puranoticia.cl– la principal promotora de su recalada en la colectividad.

Tres años y medio después, este ingeniero comercial de la Universidad Arturo Prat, se encuentra en el ojo del huracán, pues en el Municipio que administra se develó un millonario desfalco de más de $1.000 millones, situación que lo tiene con una orden de detención vigente, prófugo de la justicia y con la militancia suspendida en la tienda gremialista. A esto se suma la investigación por malversación de caudales públicos que lleva adelante la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso.

José Luis Yáñez llegó a la Alcaldía de Algarrobo el año 2016, tras quedarse con el primer lugar en la Elección Municipal; situación que reiteró el año 2021, obteniendo 3.817 votos, que le significaron quedarse con el 51,12% de los sufragios, resultando reelecto. Pero a estos años se le suman otros ocho en los que se desempeñó como Concejal de Algarrobo, instancia desde donde pavimentó su llegada al trono municipal.

En esta campaña jugó un rol preponderante la ex diputada María José Hoffmann, quien a lo largo de su gestión en representación del Distrito 7 de la región de Valparaíso, lo apoyó constantemente en actividades que Yáñez desempeñaba, tal como queda en evidencia en diversos medios locales que reportearon las pautas en conjunto, como por ejemplo cuando solicitaron a la PDI que construyera un nuevo cuartel en la comuna o como cuando le pidieron al Ministerio de Salud que agilizara la entrega del Cesfam.

Es en este contexto donde se gesta la caída del último bastión de «Pepa» Hoffmann en la provincia de San Antonio, su antiguo distrito. En ese sentido, la primera caída fue la de ella misma, pues una reforma constitucional promulgada por el entonces presidente Sebastián Piñera establecía que los diputados podían reelegirse hasta por dos periodos, sumando un máximo de 12 años en el puesto, tiempo que la legisladora cumplió, por lo que quedó imposibilitada de ir a la reelección en las Parlamentarias de 2021.

Pero luego se sumó otro revés para «Pepa»: la caída de su amigo y ex asesor legislativo, el ex consejero regional de Valparaíso, Mauricio Araneda, a quien el Tribunal Electoral Regional removió de su cargo por irregularidades con rendiciones de cuenta de viajes que no hizo y por boletas que adulteró para que le reembolsaran dinero. Además, una denuncia efectuada en junio de 2020 por el diputado Andrés Celis también hablaba que el entonces Core –cuya esposa (amiga de Hoffmann) fue la gobernadora provincial de San Antonio durante el Gobierno de Piñera– era el encargado de negociar los arriendos de los hoteles como residencias sanitarias en San Antonio, pues también tenía un cargo en el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA).

Importante es mencionar que el cuestionado alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, también ejerció en labores de salud: Desde el año 2011 a la fecha, durante el primer Gobierno de Piñera, trabajó como Delegado Provincial de Salud en San Antonio, cargo ligado a la Seremi de Salud; y luego, laboró como jefe de recaudación del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, dependiente del Servicio de Salud. Ambos datos se pueden comprobar tanto en el sitio web del Municipio como en su LinkedIn personal.

Ahora la pregunta que se abre tras estos reveses sufridos por la ex diputada Hoffmann es si la caída de sus aliados en la provincia de San Antonio podrían significar la propia en el marco de sus aspiraciones electorales. Vale recordar que la Secretaria General de la UDI ha mostrado su interés en participar de la Elección Parlamentaria de 2025, donde en alguna entrevista confesó que le gustaría ser Senadora por la región de Valparaíso. Pero a esto se ha sumado otro posible interés de «Pepa» en materia de cargos públicos: el ser la primera Gobernadora Regional de Valparaíso de sexo femenino.

¿Podrá aspirar a un cargo público o la caída de José Luis Yáñez le pasará la cuenta a Hoffmann? Puranoticia.cl le trasladó esta pregunta al presidente regional de la UDI en Valparaíso, el ex diputado Osvaldo Urrutia, quien señaló que "no lo sé porque yo no converso mucho con la ex diputada María José Hoffmann. No sé cuáles son sus intereses. No sé si querrá ser candidata a la Gobernación Regional de Valparaíso, al Senado o si querrá volver a la Cámara de diputados".

Quizás una pequeña luz a esta interrogante la está dando la propia María José Hoffmann, quien ha dejado de compartir fotografías en sus redes sociales visitando la región de Valparaíso, acción que solía publicar con cierta frecuencia en su cuenta en Instagram. No obstante, desde que estalló el caso de corrupción que protagoniza el Alcalde de Algarrobo, lisa y llanamente se "desconectó" de la zona. ¿Se habrán caído sus aspiraciones electorales como se "cayó" el tuit de la UDI donde le daban la bienvenida a José Luis Yáñez Maldonado? Esta respuesta, y considerando que tampoco contestó a los llamados de Puranoticia.cl, por el momento sólo la tiene ella.

