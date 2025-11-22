Al menos 6 fallecidos tras choque entre camión y dos buses en Antofagasta

Un grave accidente múltiple, registrado cerca de las siete de la mañana de este sábado, en el kilómetro 1.325 de la Ruta 5 Norte, en el sector de Varillas, comuna de Antofagasta, dejó al menos seis personas fallecidas.

Según informó preliminarmente la Dirección Regional de Senapred, el accidente involucró a dos buses interurbanos y a un camión, generando un amplio operativo de emergencia en la zona.

Debido a la magnitud del choque y para facilitar el trabajo de los equipos de respuesta, el tránsito se mantiene totalmente suspendido en ambos sentidos de la ruta.

Hasta el lugar se trasladaron unidades de Bomberos, Carabineros y personal del SAMU, quienes trabajan en la extracción de heridos, estabilización de pacientes y aseguramiento del área.

Según informó el cuarto comandante (s) de Bomberos de Antofagasta, Jorge Cox, además de las personas fallecidas, en el lugar hay otras 15 lesionadas.

