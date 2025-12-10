Advierten que la región de Antofagasta vive "período crítico" de incautaciones de droga

La Fiscalía Regional de Antofagasta advirtió sobre la mayor actividad que están teniendo las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y que se traduce en un peak de incautaciones las últimas semanas.

Esto, luego que se diera cuenta –junto a Carabineros– de dos nuevos procedimientos de OS7, donde en total se logró la incautación 4,4 toneladas de distintas drogas, lo que disparó la cifra de decomisos de sustancias prohibidas de este año a más de 38,2 toneladas, solo en la Región de Antofagasta.

Los últimos procedimientos ocurrieron en Ascotán y San Pedro de Atacama. En el primero de ellos, Carabineros detecta y fiscaliza un furgón marca Hyundai, descubriendo en su interior 538 kilos de marihuana y 4,9 litros de ketamina, por lo que se detiene a su conductor, de nacionalidad boliviana.

Casi en paralelo el personal desplegado en frontera advirtió el ingreso a Chile a través de un paso no habilitado de un camión tres cuartos de la misma marca, el cual posteriormente fue ubicado sin ocupantes en un sector próximo a la ruta 27 CH. Durante la revisión del vehículo, descubren que su carga consistía en 3.453 kilos de marihuana, 366 kilos de pasta base de cocaína y 700 frascos contenedores de 70 litros de ketamina.

PERIODO CRÍTICO

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, planteó que la región está viviendo un periodo crítico en lo relativo a incautaciones de drogas, lo que confirma que las organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional están mucho más activas y buscando múltiples maneras de ingresar sus cargamentos a nuestro país.

“Por las incautaciones que tenemos, podemos afirmar que las organizaciones dedicadas al tráfico están activamente utilizando la región de Antofagasta como vía de ingreso, acopio y tránsito de todo tipo de drogas, de manera tal que el trabajo que estamos haciendo junto a nuestras policías se vuelve fundamental con el objeto de frenar el accionar de estas bandas”, sostuvo.

El persecutor manifestó que a la fecha las incautaciones de drogas totales en la región de Antofagasta totalizan 38,2 toneladas y se encaminan a duplicar lo incautado en 2024, que ya había sido un año récord en este tipo de procedimientos.

Asimismo, recalcó que sólo las últimas tres semanas ambas policías han incautado más de 10 toneladas de drogas (25% del total del año), denotando una mayor actividad de las bandas criminales, que posiblemente están intentando ingresar su carga a Chile antes del empeoramiento de las condiciones climáticas por el invierno altiplánico.

Por su parte, el jefe de la Zona Antofagasta de Carabineros, general Cristian Montre Soto, destacó que "si ustedes comparan hasta el año 2023 las incautaciones de drogas eran del orden de las 8 toneladas, el año pasado tuvimos cerca de 18 toneladas y este año, solo como Carabineros, estamos en torno a las 29 toneladas de drogas tradicionales que tanto daño le hacen a la salud de las personas, y no solo eso, porque además generan delitos conexos como homicidios secuestros y otros".

El conductor de la nacionalidad boliviana detenido en el sector Ascotán fue formalizado por la Fiscalía de Calama por el delito de tráfico de drogas y quedó en prisión preventiva por la causal de peligro para la seguridad de la sociedad, con un plazo de investigación de 110 días. Actualmente se mantienen activas distintas diligencias para dar con el paradero de otras personas involucradas tanto en dicha internación, como en la registrada en San Pedro de Atacama.

