Adulto mayor fue encontrado sin vida en el antejardín de su vivienda en Talca: cuerpo presentaba 40 puñaladas

Una violenta situación conmocionó a la región del Maule durante la tarde de este lunes, tras el hallazgo de un hombre de 65 años sin vida. El hecho de sangre ocurrió en el sector rural de Los Pequenes, perteneciente a la comuna de Talca, donde la víctima fue atacada con un arma blanca en su propio domicilio.

Fueron los propios parientes del fallecido quienes descubrieron la escena y dieron aviso inmediato a las fuerzas de orden al percatarse de la gravedad de lo sucedido. Los restos del malogrado adulto mayor se encontraban en el antejardín de la propiedad, evidenciando cerca de 40 lesiones cortopunzantes en diversas partes de su cuerpo.

El Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) lideran las indagatorias actuales, manejando como una de las principales hipótesis el delito de robo con homicidio. Esta línea investigativa surge a raíz de la presunta sustracción de pertenencias personales de la víctima, entre las que se encontraría un teléfono celular.

Respecto al avance del caso, la fiscal Gabriela Vargas manifestó que “claramente las heridas son de carácter homicida”. Asimismo, la persecutora añadió que “la información se mantiene con carácter reservado y está a cargo de todas las diligencias la Policía de Investigaciones”.

En esa misma línea, la autoridad judicial confirmó que se detectó la falta de “algunas pertenencias, en particular el celular”, razón por la cual se ejecutan peritajes específicos para establecer si existen otros elementos que hayan sido robados desde el inmueble.

Por su parte, el jefe de la Prefectura Provincial Talca, Juan Carlos Rojas, se refirió a la violencia del ataque señalando que “llama la atención la cantidad de lesiones”, aunque fue cauto al precisar que “si hubo o no alevosía, eso será parte de la investigación”.

Sobre el despliegue en la zona, el jefe policial detalló que “está trabajando toda la Brigada de Homicidios de acá de Talca y estamos en eso, estamos terminando con la inspección ocular del sitio suceso, pero estamos recién comenzando con el trabajo”.

Actualmente, las diligencias de los organismos especializados continúan en desarrollo con el fin de esclarecer la dinámica de los hechos y lograr la identificación y captura de quien o quienes resulten responsables de este crimen.

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