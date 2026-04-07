Aduanas intercepta millonario contrabando de anabólicos que pretendía llegar a Santiago

En la avanzada de Quillagua, personal de Aduanas logró interceptar un cargamento ilícito de esteroides anabólicos que representaba un alto riesgo sanitario.

El hallazgo se produjo al inspeccionar la cabina de un camión que transportaba verduras, cuyo trayecto se iniciaba en Arica con destino final en Santiago.

La acción se enmarcó en los controles habituales aplicados al flujo de carga que transita por la región de Tarapacá. Gracias a la pericia de los funcionarios, se detectó una caja oculta que resguardaba diversos frascos con variantes sintéticas de testosterona.

El balance de la incautación arrojó un total de 70 frascos de Oxandroplex, 18 de Titan 400 y 21 de Testoplex-E. Se trata de sustancias diseñadas para potenciar la musculatura y acentuar rasgos masculinos, elementos que bajo ninguna circunstancia deben utilizarse sin una rigurosa vigilancia médica.

El director regional (s) de la Aduana de Iquique, Ricardo Aceituno, advirtió sobre los riesgos de estas sustancias, señalando que "estos productos son muy peligrosos dado que dañan el hígado y pueden provocar problemas cardiovasculares que van desde hipertensión a infartos, además de alteraciones hormonales."

De acuerdo a los peritajes de la institución, el valor aduanero de la mercancía se estimó en US$ 10.473. Asimismo, se informó que el perjuicio fiscal por concepto de evasión tributaria supera los $2,5 millones.

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