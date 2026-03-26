Aduanas de Talcahuano entrega arsenal incautado al Ejército en Concepción: más de 90 armas blancas decomisadas

En cumplimiento de la Ley 18.356, que regula el uso de implementos de artes marciales, la Aduana Regional de Talcahuano concretó la entrega de decenas de armas al Ejército de Chile. En total, la Comandancia de Guarnición de Concepción recibió 91 artículos que fueron incautados en diversos puntos de control.

Los elementos fueron decomisados en al menos 15 procedimientos efectuados en las fronteras y zonas de fiscalización de las regiones del Biobío, La Araucanía, Maule y Ñuble. Entre el material entregado destacan nunchakus, estrellas ninja (shuriken), bastones retráctiles, machetes, espadas, katanas, manoplas y cortaplumas.

Katherine Ampuero, directora de la Aduana Regional de Talcahuano, explicó que estas acciones forman parte del trabajo de protección de fronteras para evitar el ingreso de mercancías controladas o ilegales. La autoridad firmó el acta de traspaso junto al sargento segundo Milton Sandoval, de la Comandancia de Guarnición de Concepción.

Según establece la normativa vigente, este tipo de mercancías deben ser puestas a disposición de la autoridad competente para su custodia, disposición final o destrucción, tras ser detectadas en los procesos de fiscalización aduanera.

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