Adolescente de 15 años es detenido por parricidio tras fatal ataque en Plaza de Armas de Tomé

Un menor de 15 años fue detenido tras asesinar a puñaladas a su padre en la comuna de Tomé, Región del Biobío. Este miércoles será formalizado por parricidio.

El crimen causó conmoción en la ciudad ya que fue cometido en la Plaza de Armas alrededor de las 18 horas del martes, en momentos de numerosa concurrencia de personas.

Por causas que se investigan, el adolescente extrajo un arma blanca y apuñaló a su padre, provocándole heridas de extrema gravedad que costaron la vida en un recinto asistencial.

El coronel Miguel Aguilar, de la Prefectura de Carabineros de Talcahuano, confirmó la información y señaló que el hecho ocurrió cerca de las 18:00 horas. Asimismo, indicó que la dinámica del suceso se encuentra en investigación.

“Se mantiene un joven de 15 años detenido, quien habría causado lesiones graves y a posteriori la muerte de su padre. Este hecho ocurre aquí en la plaza de Tomé“, afirmó.

La fiscalía local dejó la investigación a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI y del Laboratorio de Criminalística.

PURANOTICIA