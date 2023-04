Administración Ripamonti reconoce que cámaras de seguridad de Viña no han grabado al menos 247 días: multas llegan a $213 millones

Los últimos hechos de violencia y delincuencia registrados en el país –que incluyen la muerte de tres carabineros en menos de un mes, además de constantes asesinatos a lo largo de todo el territorio nacional– han puesto la temática de la seguridad en constante debate sobre las medidas que se están aplicando para reforzarla.

Bajo ese contexto, Puranoticia.cl revisó la situación de Viña del Mar donde, según los datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), órgano dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito (Ministerio del Interior), los delitos de mayor connotación social pasaron de 6.542 durante el año 2021 a 10.861 durante el año 2022 en la Ciudad Jardín, cifra que representa un incremento de un 66%.

Dentro de los delitos de mayor connotación social que más preocupan a la población son los homicidios, cuyas cifras en Viña del Mar también son alarmantes. Según información del CEAD, durante el año 2021 se registraron 13 asesinatos en territorio comunal, número que aumentó a 20 durante el año pasado. Esta cifra representa un incremento de un 53% en comparación a ambos años.

Los robos con violencia o intimidación también sufrieron un drástico aumento entre 2021 y 2022. Y es que si hace dos años se registraron 634 casos de este tipo, durante el año pasado esta cifra de delitos aumentó a 1.233, vale decir, un aumento de 94%. En tanto, los robos en lugar no habitado aumentaron de 412 durante 2021 a 810 durante 2022, incremento correspondiente al 96 por ciento.

CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA

Para combatir esta problemática, una de las principales medidas que ha adoptado la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti en el Municipio de Viña del Mar ha sido la de incorporar 122 cámaras de televigilancia en distintos puntos de la comuna, proceso que nunca estuvo exento de complicaciones.

Sólo para graficar estos problemas, vale hacer presente que estos aparatos tecnológicos debieron haber entrado en operaciones el 22 de febrero de 2022, sin embargo una prórroga solicitada por la empresa a cargo de su instalación (Ingesmart S.A.) significó que la puesta en marcha se postergara para el 22 de abril. Increíblemente este plazo tampoco se cumplió y las cámaras sólo fueron inauguradas el 14 de junio.

Durante este proceso también se generó otra información que golpeó fuertemente a la comuna en materia de seguridad: el diputado Andrés Celis reveló, tras visitar en marzo del 2022 la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco), que Viña del Mar sólo contaba con cuatro cámaras de seguridad operativas: las ubicadas en Eduardo Grove con Álvarez (frente a la estación de Viña); en 5 Norte con 2 Poniente; en San Martín con Teniente Merino; y en la Av. La Marina, a la altura del Castillo Wulff.

SISTEMA CAÍDO

Respecto al estado actual de las cámaras de televigilancia instaladas por Ingesmart S.A. en distintos puntos del plan y los cerros de Viña del Mar, la unidad de Transparencia del Municipio dio cuenta a «Evolutiva Medio» de una información que vuelve a dar un golpe a la sensación de seguridad que tanto requieren los vecinos de la comuna.

En primer lugar, se informó que "los postes antiguos de la licitación anterior se mantienen hasta el día de hoy en la vía pública", según consta en la respuesta de María Trinidad Alomar Merino, directora (s) de la unidad de Transparencia Municipal.

Luego, lo más grave: "El servicio de televigilancia ha continuado prestándose, sin perjuicio de acaecer algunas caídas, que han generado la determinación si procede o no a la aplicación de una multa, de conformidad con las bases de licitación y el contrato administrativo suscrito por la empresa que presta el servicio", indicaron.

La confirmación de los nuevos problemas que sufre el servicio de cámaras de televigilancia en Viña del Mar pone en alerta a la comuna, justo en días donde la sensación de inseguridad se mantiene al máximo y a toda hora del día. Además, queda en entredicho la calidad de las mismas, considerando que en su momento se informó que incorporarían tecnología híbrida de transmisión (fibra óptica y conexión inalámbrica); un videowall con pantallas de alta resolución; servidores de alto rendimiento; capacidad de almacenaje, con 180 días de respaldo para solicitudes de grabaciones; grabación diurna y nocturna; visión en 360º.

MULTAS

En su respuesta, la unidad de Transparencia del autodenominado «Municipio de Cuidados» revela que ha cursado una serie de multas a la empresa Ingesmart S.A. por las "caídas" que ha sufrido el servicio de las cámaras de seguridad en la comuna.

La primera de ellas se registró el 19 de marzo de 2022, debido a la "no tramitación de permisos de rotura y ocupación de vía pública", cuya sanción llegó a las 1.140 UF (unidades de fomento), cifra que se traduce en más de $40 millones ($40.618.200).

Luego, el 17 de junio del año pasado, la casa edilicia viñamarina cursó una segunda multa por la "no entrega de la implementación, según bases", correspondiente a 1.150 UF, vale decir, cerca de 41 millones de pesos ($40.974.500).

Dos semanas después, el 22 de junio de 2022, se cursaron otras dos multas a Ingesmart: por la "no entrega de póliza de responsabilidad cruzada" y por la "no entrega de lo ofertado en altura de postes". Ambas tuvieron un costo de 10 UF, cifra correspondiente a 356.300 pesos cada una.

La quinta multa llegó el 14 de octubre de 2022 producto de la "no mantención de equipos en funcionamiento", por lo que la empresa a cargo de la instalación del servicio de cámaras fue sancionada con 1.210 UF, vale decir, $43 millones ($43.112.300).

La sanción monetaria más elevada llegó el 14 de diciembre de 2022, y por uno de los motivos más graves: "No mantener grabaciones correspondientes a 154 días", según indicaron desde Transparencia, que agregaron que la multa llegó a 1.540 UF, correspondiente a casi 55 millones de pesos ($54.870.200).

Por último, la séptima y única multa de este año se cursó el 6 de febrero de 2023, por el mismo motivo anterior: "No mantener grabaciones correspondientes a 93 días". La sanción ascendió a 930 UF, equivalentes a 33 millones de pesos ($33.135.900).

Con este panorama, la empresa Ingesmart S.A. ha sido multada con más de 213 millones de pesos ($213.423.700) por diversos incumplimientos relacionados al servicio de las cámaras, siendo –como ya se dijo– el más grave el de no mantener grabaciones, generando consigo verdaderos puntos ciegos en sectores de la comuna, y todo esto en medio de una demanda por mayor seguridad por parte de la ciudadanía.

"MUCHAS FALLAS"

Con esta información a la luz, Puranoticia.cl tomó contacto con el concejal Sandro Puebla (Ind.-PS), quien manifestó que "lo de los postes no lo encuentro grave, si son de propiedad municipal se pueden usar en la medida que no estén causando peligro. Lo grave es la gran cantidad de multas que se le han cursado a la empresa, más de $220 millones en muy poco tiempo, lo que refleja que el servicio tiene muchas fallas. Sería bueno que la administración municipal nos informe sobre el estado actual y si las fallas han sido superadas. Me parece bien que las multas se cobren, pero más allá de eso es importante que el sistema funcione bien".

A su vez, el concejal René Lues (DC) expuso que "a los anteriores y graves problemas de caídas del sistema, se suma ahora el hecho de tener parte del sistema estructural anterior sin retirar. Se han gestionado deficientemente muchos aspectos relacionados con la televigilancia por parte de las autoridades municipales, que es uno de los pilares fundamentales sobre los cuaes se estructura toda la política municipal de seguridad, y en momentos de absoluto desborde en que se encuentra la delincuencia en Viña del Mar. Esta situación representa una negligencia grave e inexcusable y un incumplimiento de deberes de las autoridades municipales".

Finalmente, el diputado Andrés Celis (RN) planteó a Puranoticia.cl que "el problema de las cámaras de televigilancia en Viña del Mar parece nunca acabar. Personalmente he estado muy atento a este paupérrimo trabajo, primero, al realizar la licitación y, luego, durante su ejecución, lo que me ha hecho presentar el año pasado una denuncia ante la Contraloría, con sus correspondientes complementaciones, y enviar oficios también al Ministerio del Interior, con copia al Subprefecto de Viña del Mar".

A raíz del documento municipal que salió a la luz, el parlamentario precisó que "podemos corroborar los problemas en la mantención del equipo y en sus grabaciones, lo cual no deja de ser grave. A lo anterior, se suman los postes de la licitación antigua, que se mantienen hasta el día de hoy en la vía pública, sólo haciendo contaminación visual y sin que la Municipalidad de Viña del Mar se haga cargo de su mantención ni retiro".

Celis cerró diciendo que "si la licitación no hubiese sido redactada de forma tan descuidada, se habría dispuesto el retiro de los "puntos de cámara", y reposición de la vereda, pero como fue poco prolija, solo se dispuso retiro de las "cámaras", en circunstancias que retirar ahora los postes antiguos tiene un costo que ya no estará cubierto por el proceso de licitación".

