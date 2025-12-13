Accidente en Valdivia: Formalizan a consejero regional por conducción en estado de ebriedad

El Juzgado de Garantía de Valdivia formalizó este sábado al consejero regional de Los Ríos, Mario Schmeisser Muñoz (ex RN), por su presunta responsabilidad en un accidente de tránsito ocurrido mientras conducía en estado de ebriedad. Como medidas cautelares, el tribunal decretó arraigo nacional y la suspensión provisoria de su licencia de conducir, mientras se desarrolla la investigación penal.

Los hechos se remontan a la mañana del viernes 12 de diciembre, cuando el imputado fue detenido tras protagonizar una colisión vehicular en la avenida Circunvalación Sur de Valdivia. Según lo expuesto por el fiscal Alexis Montecinos, Schmeisser conducía un automóvil Nissan Qashqai que impactó por la parte trasera a una camioneta Ford Ranger, ocasionando daños en ambos vehículos y dejando al conductor afectado con lesiones de carácter leve.

Tras el accidente, el consejero regional habría abandonado el lugar sin prestar auxilio ni dar aviso a la autoridad, siendo posteriormente interceptado y detenido por personal de Carabineros en el sector del pasaje 2. Durante el procedimiento, se le practicó una prueba respiratoria preliminar que arrojó 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre, confirmando su estado de ebriedad al momento de la conducción.

En atención a estos antecedentes, el Ministerio Público le imputó los delitos de manejo en estado de ebriedad causando daños, además de huir del sitio del suceso sin detener la marcha, sin auxiliar a la víctima y sin denunciar el hecho. El tribunal acogió la formalización y fijó un plazo de 100 días para la investigación, manteniendo vigentes las medidas cautelares decretadas.

