A un año de su partida: Mamá de Isabella anuncia querella contra doctores del Hospital Naval por negligencia

Hace un año y un día partió de este mundo la pequeña Isabella Pillard Hernández, quien con sólo 4 años falleció en la Clínica Bupa de Reñaca por una meningitis que no fue detectada a tiempo, en Viña del Mar.

La niña presentaba fiebre y fue ingresada por sus padres al Hospital Naval el sábado 13 de mayo, donde fue diagnosticada de “infecciones agudas de las vías respiratorias superiores”, de acuerdo a lo informado en un comunicado. Ese mismo día fue derivada a su domicilio con un tratamiento de tres medicamentos y el resultado de un examen de panel respiratorio pendiente.

Pese a ello, la menor no mejoró, por lo que el domingo 14 volvieron a llevarla al mismo servicio de Urgencia, pues “Isabella ya no tenía fuerzas para caminar, ni mantenerse en pie”, señaló la familia en ese entonces. Allí la doctora encargada, puntualizaron desde la familia, al manifestar sus preocupaciones por el estado de la niña, les habría dicho: “Piensa, tiene tres virus en el organismo, ha dormido poco por la fiebre y está cansada, además que esto es normal”, publicó La Tercera en ese entonces.

Le tomaron un hemograma, le colocaron suero y le inyectaron “Metamizol 1Gr/2ML a las 22:28 hrs, dándole el alta a las 00.55 hrs del lunes 15, saliendo Isabella en las mismas condiciones de salud con las que fue ingresada. Las últimas indicaciones de la doctora, dice la familia, fue que Isabella no requería hospitalización por que estaba respirando bien.

Sin embargo, la menor de edad empeoró y ese mismo día (15 de mayo) sus padres la llevaron a la Clínica Bupa, donde fue diagnosticada de “meningitis neumocócica”. Casi 22 horas más tarde murió producto de una falla multisistémica.



Tras lo ocurrido, el Hospital Naval ordenó una auditoria médica para esclarecer las causas del fallecimiento de la menor, y la familia se manifestó públicamente con protestas e inició acciones civiles y penales “contra quienes resulten responsables”.







Sin embargo, a un año de lo ocurrido, aún no hay justicia, dice Priscilla Hernández, la mamá de Isabella. “Vamos a modificar nuestras acciones judiciales, ahora irán querellas directamente contra el Hospital Naval y contra los doctores del Hospital Naval que atendieron a mi hija", anunció.

"Ellos fallaron, especialmente la doctora que se quedó con el diagnóstico anterior y no indagó el por qué estaban alterados los exámenes. Estuve 9 horas en la urgencia y de esas 9 horas supuestamente en observación, la doctora se acercó 2 y máximo 3 veces a ver a Isabella, de observación nada”, añadió.



Hernández confesó que “fue un año dificilísimo, es mi única hija. Fue un año horrible y creo que va a ser toda la vida así. Creo que nunca más voy a volver a estar bien, porque me arrebataron lo más preciado que tenía. Uno conoce a sus hijos y les decía cómo se encontraba ella y los doctores no prestaron atención. Ha sido muy difícil el año, lo que espero es justicia, que los doctores sufran lo mismo que me han hecho sufrir a mí, eso es lo que espero de la justicia, que sufran el mismo dolor que sufro yo”.





PURANOTICIA