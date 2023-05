Hospital Naval de Viña inicia auditoría por caso de niña de 4 años que falleció tras ser dada de alta dos veces: familia anuncia querella

Conmocionada se encuentra una familia viñamarina, la cual el pasado 16 de mayo perdió a su pequeña hija de 4 años, de nombre Isabella, luego de haber sido dada de alta dos veces por los médicos del Hospital Naval Almirante Nef de la Ciudad Jardín.

La tristeza de la familia quedó expresada en una manifestación realizada en las afueras del centro asistencial de Av. Alessandri, donde con globos blancos y pancartas exigieron esclarecer lo ocurrido durante este mes en el lugar.

Y es que los padres, amigos y conocidos de la pequeña víctima aseguran que el personal médico del Hospital Naval cometió graves negligencias, lo que incluso ha derivado en una investigación interna para conocer los procedimientos adoptados.

Junto a lamentar la muerte de la niña de 4 años, el Dr. Gustavo Pacheco, director médico del centro asistencial viñamarino, dio a conocer que los antecedentes de la auditoría que se llevará a cabo "se entregarán en los plazos correspondientes".

Por su parte, el padre de la menor de edad, Alain Pillard, adelantó que "en los próximos días vamos a interponer una querella contra quienes resulten responsables". Esto, mientras la abuelita de la niña afirmaba entre lágrimas que "voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Isabella va a tener justicia".

LOS HECHOS

Todo comenzó el viernes 12 de mayo, cuando la niña que cursaba pre-kinder llegó a su domicilio manifestando fiebre, cansancio y falta de apetito.

Como vieron que su estado de salud no mejoraba conforme pasaban las horas, los padres decidieron llevarla al Hospital Naval al día siguiente, sábado 13 de mayo.

En el recinto médico de Av. Alessandri le diagnosticaron "infecciones agudas a las vías respiratorias superiores", siendo dada de alta el mismo día, pero con la indicación que debía tomar tres medicamentos y realizarse un examen de panel respiratorio.

Pese a ello, Isabella se mantenía en un estado semiinconsciente, prácticamente sin reacción, por lo que los padres decidieron acudir nuevamente a la unidad de «Urgencias» del Hospital Naval, durante horas de la tarde del domingo 14 de mayo.

Priscilla Hernández, madre de la víctima, relató que en el recinto "le comento a la doctora que esto es anormal, a lo que ella me responde que '¿de qué te preocupas? Si tiene tres virus en el organismo. Está con fiebre y ha dormido poco'".

Pese a estos antecedentes entregados por la familia, la médico decidió dar nuevamente de alta a la niña durante horas de la madrugada del lunes 15 de mayo, ya que les dijo a los padres que la paciente "no requería hospitalización".

Pasaron las horas y a eso del mediodía del mismo lunes 15 de mayo, la menor de 4 años fue trasladada hasta la Clínica Bupa, en Reñaca, donde quedó hospitalizada y con un diagnóstico completamente diferente: meningitis neumocócica.

Fue en este centro médico donde Isabella, a las 11:00 horas del martes 16 de mayo, perdió la vida tras permanecer en estado crítico y a pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar que se le efectuaron. ¿El motivo? Una falla multisistémica.

EXIGEN JUSTICIA

Pasada una semana del lamentable desenlace, los padres, amigos y conocidos de la pequeña realizaron una manifestación en el frontis del Hospital Naval de Viña del Mar, exigiendo respuestas por lo ocurrido, recordando que fue dada de alta dos veces.

La madre de Isabella contó durante la actividad que "no se tomaron los exámenes necesarios. Si una niña lleva tres días con fiebre, mínimo hay que pensar que algo está pasando. No les llamó la atención que le doliera la cabeza, que no podía caminar, no podía estar de pie. Ellos no supieron dar el diagnóstico correcto".

Mientras el padre, Alain Pillard, comentaba que "es horrible lo que hemos vivido como papás. Esto nos tiene devastados"; la madre, Priscilla, agregaba que "mi hija tenía toda la vida por delante".

