6.700 matas de marihuana avaluadas en $14 mil millones fueron incautadas en una semana en Punitaqui

La Fiscalía Regional de Coquimbo reconoció el trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI) que derivó en un golpe a las ganancias multimillonarias que se convirtieron en cuantiosas pérdidas para los productores de cannabis que mantenían cultivos ilegales en zonas rurales de difícil acceso, ubicadas en El Durazno de Quiles, Mantos de Hornillos, Parral de Quiles y San Pedro de Quiles, comuna de Punitaqui.

“Sólo esta semana, erradicamos 6.700 plantas vivas del género cannabis de hasta 2 metros de altura y más de 460 kilos de sumidades floridas procesadas, listas para su comercialización, que fueron incautadas y destruidas por la PDI”, destacó el prefecto inspector Javier González, jefe de la PDI regional de Coquimbo.

En tanto, el delegado presidencial Víctor Pino expresó que “estamos hablando de un perjuicio económico que asciende a los $14 mil millones que impacta el patrimonio económico de estos delincuentes".

Los resultados de la investigación de los detectives de la Brigada Antinarcóticos La Serena, en conjunto con la Fiscalía de Ovalle, es parte de la planificación del Programa Combate del Cultivo Ilícito Plan Cannabis de la PDI 2026, que cumple 25 años de operaciones y que esta semana intervino la Provincia de Limarí.

El trabajo de los detectives y agentes policiales de la región, contó con la labor estratégica de la Brigada Aeropolicial de la PDI a través del helicóptero institucional que participó en la georeferenciación de los cultivos ilegales, el traslado del personal y de las evidencias incautadas.

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