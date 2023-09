494 familias de Villa Alemana recibieron sus viviendas, pero en menos de un año se inundaron con lluvias

Con frustración viven las 494 familias que compraron sus viviendas a las inmobiliarias MDA y Vicente Llanos SPA, esta última representante legal de lo que se llamó “Proyecto Habitacional San Alberto de la Foresta, Etapa II”, condominio ubicado en la comuna de Villa Alemana.

Se trata de una comunidad compuesta por 22 torres cada una con 20 departamentos, además de 54 casas. El proyecto fue entregado durante el año 2021, tiempo desde el que han presentado una serie de problemas que recientemente fueron denunciados a la diputada Carolina Marzán, quién ofició al director regional de Serviu, Rodrigo Uribe, y al director regional del Sernac, Diego Saavedra, para efectos de encontrar soluciones a las graves problemáticas que hoy les afectan, además de solicitar sanciones para quienes resulten responsables.

“Es inaceptable que tantas familias que por años han luchado para poder cumplir su sueño de tener casa propia, hoy deban estar pagando las consecuencias de construcciones mal ejecutadas. Hay familias que incluso llevan años con el circuito eléctrico cortado, con filtraciones de techo, piso, humedad en sus paredes, etc. lo que les ha provocado graves enfermedades. Nos denuncian que incluso les mostraron una propiedad y les vendieron otra. Vendieron estacionamientos para personas con discapacidad a personas que no tienen tal condición. Por todo esto, oficié a los directores de Serviu y Sernac, solicitando respuestas y soluciones para esta comunidad y a fin de que se cursen las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables. Desgraciadamente esta no es primera vez que cursamos oficios por situaciones como estas en la Región de Valparaíso”, dijo la diputada Carolina Marzán.

Por su parte, Sara Reyes, una de las vecinas afectadas dijo que “la verdad es que es un sueño frustrado, imagínese ni siquiera cumplía un año y ya me estaba lloviendo y en el circuito eléctrico en el living, se me llovía todo y ahora con últimas reparaciones que según ellos han hecho, ya tengo cinco hoyos en la cocina, también me hicieron un hoyo en la pieza. Ahora estuvimos un mes con bronquitis, todo mi grupo familiar tengo cuatro niños, entonces es frustrante estar en tu propio nido y encontrar con olor a humedad, tienes que estar abriendo constantemente las ventanas y al final la humedad igual entra. No es vida para los niños pasar siempre enfermos. Todos me decían que comprar por constructora va a ser todo mejor, es llegar e instalarse, no vas a sufrir tantos gastos, pero al final las primeras semanas que estuvimos acá tuvimos filtraciones de baños y pieza, se me llenó de hongos todo. Al final esto ha sido un sufrimiento. Todos hemos vivido lo mismo y más, porque hay departamentos que han sufrido peores cosas que yo”.

Cabe señalar, que según indica el oficio despachado por la diputada Carolina Marzán, los daños denunciados por vecinas y vecinos involucran “techumbre, ventanas, duchas, filtraciones de agua de piso a piso, grietas en escalones y descansos en estado bruto, problemas en los circuitos eléctricos, deterioro del sistema de alcantarillado y lavado, presencia de hongos y moho en paredes, alfombras, closet, guardapolvos, ventanas y techos, lo que ha causado enfermedades respiratorias en los residentes, como asma”.

Además de ello, “las terminaciones de las viviendas no cumplen con estándares de calidad aceptables con canaletas mal diseñadas, desniveles en los primeros pisos causando que el agua de lluvia entre a las propiedades; problemáticas que han sido comunicadas a la inmobiliaria MDA en múltiples ocasiones por la comunidad, pero han recibido respuestas automáticas sin soluciones efectivas, causando un grave daño psicológico y enfermedades físicas en los vecinos y vecinas”.

IMÁGENES:

PURANOTICIA