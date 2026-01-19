31 incendios forestales se mantienen en combate: más de 30 mil hectáreas han sido destruidas en Ñuble y Biobío

Un nuevo informe entregado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) dio cuenta del complejo escenario que enfrentan distintas zonas del país producto de los incendios forestales, con decenas de focos aún activos.

De acuerdo con el balance difundido por Conaf, hasta las 19:30 horas de este lunes 19 de enero se registraban 31 incendios forestales en combate a nivel nacional.

La información fue publicada a través de su cuenta oficial en X, detallando la afectación preliminar de los siniestros que mantienen Alerta Roja en las regiones de O'Higgins, Ñuble, Bío Bío y La Araucanía.

En la región de O’Higgins, el siniestro denominado "Fundo La Palma” mantiene con Alerta Roja a la comuna de San Fernando, con una superficie preliminar afectada de 10 hectáreas.

La situación más compleja se registra en Ñuble, donde toda la región permanece bajo Alerta Roja debido a seis incendios forestales activos. Entre ellos se encuentran el incendio Rahuil Bajo, en la comuna de Ránquil, con una afectación preliminar de 500 hectáreas; Monte Negro, en Quillón, con 1.500 hectáreas; El Cardal, en Pinto, con 666,9 hectáreas; El Manzano, en San Nicolás, con 361 hectáreas; Perales Biobío, también en Ránquil, que alcanza una superficie preliminar de 4.350 hectáreas; y el incendio Reserva Ñuble, en la comuna de Pinto, con 36,2 hectáreas afectadas.

En la región del Biobío, que igualmente se mantiene con Alerta Roja Regional, se reportan tres incendios forestales activos. El de mayor magnitud corresponde a Trinitarias, en la comuna de Concepción, con una superficie preliminar de 14.187 hectáreas. A este se suman Rancho Chico, también en Concepción, con 6.154 hectáreas afectadas, y Rucahue Sur, en la comuna de Laja, con 2.999 hectáreas.

Por su parte, La Araucanía enfrenta cinco incendios forestales bajo alerta roja regional. Se trata de los incendios Conoco Chico, en Temuco, con 212 hectáreas; Bolilche, en Nueva Imperial, con 75 hectáreas; Lingue Bajo, en Lumaco, con 200 hectáreas; Santa Cruz, en Collipulli, con 657 hectáreas; y Alboyanco, en Angol, con una superficie preliminar de 750 hectáreas.

Desde Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) advirtieron que, en el caso de La Araucanía, se trata de incendios simultáneos que presentan amenaza directa a viviendas y condiciones críticas para su combate, lo que motivó la mantención de la alerta roja en la región.

PURANOTICIA