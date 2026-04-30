Zapallar revierte suspensión y realizará desfile en honor a las Glorias Navales tras lograr un acuerdo con la Armada

En una acción coordinada de manera conjunta con la Gobernación Marítima y la Armada, finalmente se llevará a cabo el tradicional desfile en honor a las Glorias Navales en Zapallar. De esta forma, la casa edilicia echó pie atrás a la medida original comunicada por el alcalde Gustavo Alessandri, quien había planteado suspender el acto para redestinar esos dineros a asistencia social. Para lograr llevar a cabo el evento sin afectar la entrega de beneficios, las autoridades locales procederán a ajustar otras partidas presupuestarias.

Los pormenores de esta rectificación fueron difundidos a través de un documento oficial emitido por la propia municipalidad. En el inicio de la declaración pública, la entidad precisa: “Queremos ser claros en señalar que la determinación de retrotraer la suspensión inicial del desfile se enmarca en un proceso de diálogo y articulación entre las partes, donde todos tuvimos la mejor disposición para resguardar el interés colectivo”.

Respecto a las medidas económicas que se tomarán para no descuidar a la población vulnerable, el escrito detalla que “En ese contexto, la administración municipal seguirá firme en su objetivo de entregar ayudas directas a vecinos y vecinas de la comuna, por lo que se evaluará, junto al Concejo Municipal, la reasignación de recursos en distintas áreas, con el fin de mitigar el impacto del aumento del costo de vida y responder a las necesidades que ahora enfrentan numerosas familias”.

Más adelante, el texto institucional argumenta los motivos que pesaron para revertir la cancelación del acto cívico-militar. Sobre este punto, el municipio manifiesta que “En ese marco, se ponderaron distintos elementos para la toma de decisión, buscando alcanzar un equilibrio entre mantener el enfoque humano que motivó la evaluación inicial y resguardar la relevancia de esta conmemoración como un espacio de unidad para el país”.

Para concluir el comunicado, las autoridades comunales hicieron hincapié en la importancia de mantener las costumbres patrias vigentes. “Esta definición refleja una convicción institucional que nos impulsa a avanzar con responsabilidad, poniendo en el centro a las personas, sin renunciar al valor de aquellas tradiciones que nos convocan y nos recuerdan que, incluso en contextos complejos, la unidad sigue siendo el camino”, remata la misiva.

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