XIX Feria del Libro de Quilpué apuesta por la inclusión con actividades para personas neurodivergentes y con discapacidad

La XIX Feria del Libro de Quilpué se desarrollará entre el 9 y el 11 de octubre en la Plaza Irarrázabal como una instancia para rendir homenaje por los 55 años del fallecimiento del destacado escritor local Daniel de la Vega, quien desarrolló una reconocida trayectoria en la poesía, la dramaturgia y la narrativa, y fue galardonado con importantes premios nacionales.

Durante las jornadas estarán presentes reconocidos autores y exponentes nacionales, entre ellos Fernando Villegas, Daniela Thiers, Lucas Estrella, Daniela Catrileo y Ramón Díaz Eterovic, quienes participarán de conversatorios, encuentros y distintas actividades abiertas a la comunidad.

“Hoy día esta feria está orientada a que exista una inclusión completa. Hemos tratado de proyectar cada aspecto en torno a este tema, que es tan relevante. Eso ha significado hacer un esfuerzo mayor, porque también implica interiorizarnos en la realidad de aquellas personas con discapacidad o neurodivergencia, para poder generar espacios donde todos se sientan parte”, señaló la alcaldesa Carolina Corti.

“Tendremos exponentes que no solamente van a hablar de literatura clásica, sino que también van a abordar nuevas temáticas y formas de entender la literatura. Nos hemos preocupado de cada detalle, porque queremos que esta feria sea una instancia de encuentro, aprendizaje y participación para todos, y que Quilpué pueda terminar siendo un gran referente de las ferias del libro en la Región de Valparaíso”, añadió la jefa comunal.

Por su parte, Mayra Olate, encargada regional del Plan Nacional de la Lectura, Escritura y Oralidad, señaló que "estamos muy felices de que más comunas se están sumando a tener ferias del libro. La de Quilpué es una de las más antiguas y con mayor trayectoria y estamos muy felices, sobre todo, por lo innovadora que es en cuanto al tema de la inclusión. Entonces, estamos muy contentos por su contribución y por el peso que puede tener esta feria a nivel regional y, obviamente, a nivel nacional”.

Cabe señalar que esta iniciativa está financiada por el Ministerio de las Cultura, las Artes y el Patrimonio. El sello de esta instancia es la inclusión. Es así como, a los espacios de la Biblioteca Central para Ciegos y los pavimentos podotáctiles, se sumarán la interpretación en lengua de señas, espacios de contención y horarios especiales con aforos reducidos para personas neurodivergentes.

Asimismo, esta edición contará por primera vez con clases magistrales y capacitaciones a cargo de destacados exponentes de la industria editorial regional, abordando inclusión, audiolibros y nuevas narrativas.

La programación también contempla diversas actividades de participación a niños, jóvenes y adultos, con propuestas vinculadas a la poesía y la creación. A ello se suma una Maratón Poética, que permitirá recorrer distintos lugares vinculados al patrimonio cultural y literario de Quilpué, acercando la literatura a toda la comunidad.

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