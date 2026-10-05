Violento turbazo en supermercado termina con guardia agredido y dos automóviles incendiados en cerro Rodelillo de Valparaíso

Un violento turbazo perpetrado por delincuentes en un supermercado de Rodelillo, en la parte alta de Valparaíso, terminó con un guardia agredido y dos automóviles quemados en los alrededores del sitio del suceso.

Un grupo de delincuentes ingresó al supermercado Acuenta con el objetivo de sustraer especies y el dinero desde las cajas registradoras, para finalmente escapar del lugar no sin antes agredir a un trabajador de seguridad.

En medio de su fuga, los delincuentes lanzaron "miguelitos" e incendiaron dos automóviles en la avenida Rodelillo; esto, con el objetivo de bloquear la vía y evitar una posible persecución del personal de Carabineros.

Las primeras informaciones recopiladas por la policía uniformada dan cuenta de que se trataría de al menos tres antisociales que ingresaron al establecimiento, sin reportarse lesionados, con excepción del guardia de seguridad.

PURANOTICIA