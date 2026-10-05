Ajuste de cuentas por drogas sería la principal hipótesis tras primera detención por fatal balacera de hace cuatro meses en Rodelillo

Un posible ajuste de cuentas asociado a un conflicto de drogas es la principal tesis que baraja el Ministerio Público como móvil de la mortal balacera registrada el pasado 3 de junio en el cerro Rodelillo de Valparaíso, hecho que dejó a dos jóvenes de 19 y 20 años fallecidas, y a otras siete personas con lesiones de diversa consideración, incluso una de ellas quedando en estado parapléjico debido a los impactos de bala recibidos.

Así lo dio a conocer la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de un punto de prensa donde entregaron antecedentes respecto de la detención de un hombre de 24 años que estaría vinculado como uno de los autores de la balacera registrada hace más de cuatro meses atrás, además de entregar detalles sobre el arma hallada en poder de este antisocial que registra prontuario en su etapa de adolescente.

El individuo fue detenido por personal de la Brigada de Homicidios de la PDI Valparaíso, que dio cumplimiento a una orden de captura emanada por tribunales, llevando al imputado a audiencia de formalización por dos delitos de homicidio calificado y siete homicidios frustrados, quedando sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva.

"Estamos investigando las causas de esta balacera y sin dudas una de las hipótesis es que esto se trate de un ajuste de cuenta, pero existen otras", indicó el fiscal del Sistema de Análisis Criminal (SAC), Germán Klug, quien también se refirió a la tesis planteada por la defensa de una de las víctimas de la balacera en Rodelillo, respecto a que se trataría de un tema sentimental: "El abogado de la familia de la víctima no ha tenido acceso a la carpeta investigativa del Ministerio Público. Por lo tanto, si bien es cierto que es una de las tesis, no es la hipótesis más fuerte que tenemos".

Otro de los datos revelados en la instancia fue que se indaga la participación de tres personas en la fatal balacera registrada en la intersección de pasaje María Labrín con la avenida Rodelillo: "Son tres tiradores, dos dispararon pistolas 9 mm y una .40, que es el arma encontrada en poder del imputado", explicó el persecutor.

La PDI, en tanto, reportó que junto al Ministerio Público desarrollaron diversas diligencias investigativas que permitieron establecer la participación del imputado en el hecho, quien además mantenía una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado. De esta manera, el trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, permitió a los efectivos dar con el paradero del imputado en plena vía pública.

Asimismo, tras la materialización de órdenes de entrada y registro para tres inmuebles vinculados al hecho, fue posible incautar una pistola marca Bersa calibre .40, más un cargador con 13 cartuchos y un chaleco antibalas con placas metálicas.

Fue así como el Laboratorio de Criminalística Regional de la policía civil efectuó los peritajes balísticos correspondientes al arma, comparándola con la evidencia levantada en aquella oportunidad desde el sitio del suceso, logrando establecer correspondencia entre ambas especies, antecedente que fueron incorporados a la investigación, que ahora se centra en dar con el paradero de los otros delincuentes.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la BH de Valparaíso, comentó que "en un inicio, se dificultó todo el trabajo investigativo. Como todos ustedes saben, se señaló que se había limpiado la escena del crimen, no obstante igual se recuperó evidencia balística en el lugar y eso también nos permitió, al tener esta arma de fuego, hacer un match balístico con esa evidencia entre el sitio del suceso y el arma recuperada".

Finalmente, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, sostuvo que "aquí estamos nuevamente con la satisfacción de ver cómo la Policía de Investigaciones de Chile, en conjunto con la Fiscalía, han hecho un trabajo acucioso y profesional para encontrar al delincuente homicida que provocó múltiples homicidios, en algún caso consumado, en dos de ellos, y frustrado en siete más en el sector de Rodelillo".

Cabe hacer presente que el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso para su control de detención y formalización, instancia en la que el tribunal decretó la medida cautelar privativa de libertad para continuar la indagatoria.

PURANOTICIA